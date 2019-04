Alzamiento militar en Venezuela | EEUU apoya plenamente a Juan Guaidó

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha confirmado que Washington respalda "por completo" las acciones llevadas a cabo por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, que este martes anunció la Operación Libertad para, con el apoyo de militares, acabar con la "usurpación" del régimen de Nicolás Maduro.





Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE