Alzamiento militar en Venezuela: Exteriores confirma que Leopoldo López está en la embajada de España en Caracasalles

El líder opositor Leopoldo López ha abandonado este miércoles la Embajada de Chile en Caracas y se ha trasladado junto a su familia a la Embajada de España, según ha confirmado este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores.



"Informamos a Venezuela y a la comunidad internacional de que Leopoldo López no ha solicitado asilo al Gobierno de Chile y ya no se encuentra en la residencia diplomática", ha anunciado en Twitter Alberto Ravell, jefe del Centro de Comunicación Nacional, que ejerce de oficina de prensa de Guaidó.



Instantes después, Ampuero ha apostillado en la misma red social que "Lilian Tintori y Leopoldo López --de ascendencia española-- se trasladaron a la Embajada de España". "Se trata de una decisión personal, considerando que nuestra Embajada ya tenía huéspedes", ha explicado.





Mientras tanto, Juan Guaidó ha vuelto a llamar a "toda Venezuela a las calles" para continuar este miércoles, primero de mayo, la que denomina "Operación Libertad", con la que espera que Nicolás Maduro abandone el poder.



"Maduro no tiene respaldo ni respeto de la Fuerza Armada, mucho menos del pueblo de Venezuela porque no protege a nadie, no ofrece resultados, no ofrece soluciones", dijo Guaidó, reconocido como presidente interino de su país por medio centenar de gobiernos, en un vídeo publicado en sus redes sociales.





Mañana continuamos con la ejecución de la #OperaciónLibertad. Iniciamos la fase final y estaremos de forma sostenida en las calles hasta lograr el cese de la usurpación.



¡Vamos con todo, con más fuerza y determinación!#ConTodoPaLaCalle https://t.co/ep1vC824j6 — Juan Guaidó (@jguaido) 1 de mayo de 2019

Un muerto y casi cien heridos durante las protestas

Lograr el "cese de la usurpación"

"Tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela, hoy Maduro no tiene el respaldo de la Fuerza Armada, es un día histórico para el país", añadió.hoy en el estado de Aragua durante las protestas desatadas tras el intento de Guaidó de liderar un levantamiento militar en Venezuela, informó la ONG Provea, sin detallar las causas de la muerte.Además, hay datos sobrevinculados a las protestas, 26 en Aragua y 69 en el municipio caraqueño de Chacao.De momento no existe un informe global sobre las cifras de heridos, pero Provea ha señalado que con la muerte de Méndez se "en las protestas de este año, debido a que en enero pasado también ocurrieron manifestaciones contra el Gobierno que se tornaron violentas."Lamentamos el asesinato hoy del joven Samuel Enrique Méndez, de 24 años, en el estado Aragua (centro) en el contexto de las protestas. Testigos responsabilizan a colectivos paramilitares (...) Hacemos llegar a familiares y amigos nuestras condolencias", dijo el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en Twitter.El diputado opositor José Gregorio Hernández, natural de Aragua, publicó en la misma red social un vídeo en el que se observa a un grupo de jóvenes caminando por una calley entonan el himno nacional de Venezuela.Guaidó pidió en la madrugada de este martes a los venezolanos manifestarse para lograr el "cese de la usurpación" que, considera, hace Maduro de la presidencia. En ese mismo llamamiento , en el que apareció rodeado de una veintena de militares que dieron la espalda a Maduro y del dirigente opositor, quien burló el arresto domiciliario, Guaidó exhortó a la Fuerza Armada a sumarse a su movimiento.Esta noche anunció, además, que reconocerá "el esfuerzo y sacrificio"de los militares que le ayuden a desalojar a Maduro del poder, que ejerce desde 2013."Podemos lograr el cambio en Venezuela, mi agradecimiento a la comunidad internacional por el respaldo determinado y el llamado a la Fuerza Armada a seguir avanzando en la", insistió.Venezuela atraviesa un alto pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, y Guaidó proclamó un Gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países.En paralelo, la nación petrolera, lo que genera cada día protestas para denunciar la severa escasez de alimentos y medicinas y la pésima prestación de los servicios públicos.