Dudas en torno al asesinato de un carabinero en Roma

La muerte de un carabinero italiano en Roma presuntamente a manos de dos turistas estadounidenses durante una noche en busca de droga y en la que hay aún muchas dudas sobre la versión de los hechos, tiene ocupados a todos los medios de comunicación del país y conmocionada a la opinión pública.



El pasado viernes la noticia de que el agente del Cuerpo de Carabineros Mario Cerciello Rega, de 35 años, había sido apuñalado a muerte, conmocionó al país.



A chi si lamenta della bendatura di un arrestato, ricordo che l'unica vittima per cui piangere è un uomo, un figlio, un marito di 35 anni, un #Carabiniere, un servitore della Patria ???? morto in servizio per mano di gente che, se colpevole, merita solo la galera a vita. Lavorando. pic.twitter.com/5ZWXPqtxPp