Varios muertos en un tiroteo en un centro comercial de El Paso, Texas

Al menos una persona se encuentra bajo custodia policial en relación con un tiroteo ocurrido este sábado en unos grandes almacenes Walmart de El Paso (Texas) que ha dejado "múltiples" víctimas mortales, según ha confirmado el portavoz de la Policía de la ciudad, Enrique Carrillo.



Previamente, fuentes de la cadena KTSMTV habían informado de al menos 18 heridos y la oficina del alcalde de la ciudad, Dee Margo, había informado de tres detenidos.



El incidente ha comenzado alrededor de las 11 de la mañana del sábado, hora local (las 18.00 en España), cuando la Policía recibió un aviso para intervenir en la zona a las afueras del centro comercial Cielo Vista.





Active Shooting Stay away from Cielo Vista Mall Area. Scene is Still Active.