Al menos 19 muertos y 40 heridos por un tiroteo en un centro comercial de Texas

Al menos 19 personas han muerto y 40 han resultado heridas por los disparos efectuados este sábado por un hombre armado en unos grandes almacenes de la cadena Walmart en la localidad estadounidense de El Paso (Texas), han confirmado fuentes policiales a NBC News.



De momento se tiene constancia de un detenido, de 21 años de edad, según ha confirmado el gobernador adjunto del estado, Dan Patrick, a la cadena Fox News. El sospechoso ha sido identificado como Patrick Wood Crusius, natural de Dallas, por las mismas fuentes.





Varias víctimas mortales y múltiples heridos en un tiroteo en El Paso. EFE / REUTERS

Adair and I are devastated by the tragic events unfolding in our City. Our hearts go out to the victims and gratitude to our first responders. We will continue to keep you updated. pic.twitter.com/AKzgwtVWgs