El Open Arms entra en aguas italianas pese al rechazo de Salvini

El barco de la ONG Open Arms, con 147 migrantes y refugiados a bordo, está ya fondeando en aguas de Italia, horas después de que el ministro del Interior, Matteo Salvini, prohibiese expresamente la entrada del buque en territorio italiano.



"Ya fondeado en aguas italianas con autorización por parte de las autoridades. El decreto de Salvini ha dejado de tener efecto a pesar de las amenazas de uno nuevo", ha anunciado la ONG esta madrugada, un día después de que el Tribunal Administrativo de Lazio autorizase este movimiento.



Ahora el barco espera algún permiso para atracar en puerto y desembarcar a los migrantes. "Una noche larga, pero el final se acerca", ha destacado la organización.





Ho firmato il nuovo divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane per la nave Ong #OpenArms.

Chi si adopera per riaprire i porti non fa un dispetto a Salvini, fa solo il male del Popolo Italiano ????

Buonanotte Amici, io non mollo.