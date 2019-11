Abatido un terrorista tras apuñalar a cinco personas en el Puente de Londres

La policía británica ha acordonado el puente de Londres tras recibir un aviso a las 13.58 horas (14.58 h en la España peninsular) en el que se advertía de la presencia de un hombre armado con un arma blanca. Según ha confirmado la policía, el atacante ha sido abatido por los agentes y llevaba un chaleco explosivo falso pegado al cuerpo. Ha habido, el menos, cinco personas heridas.



Por ahora, la policía ha pedido a los ciudadanos que se alejen de la zona y no permanezcan apostados en las ventanas. Además han evacuado la zona de Borough Market y la estación de metro de London Bridge permanece cerrada hasta nuevo aviso. Asimismo, varias ambulancias han sido trasladadas a la zona y los trenes circulan pero no efectúan parada en la zona del incidente.





NEW: footage from inside a bus on what looks like London Bridge shows an individual on the floor with armed police present.

(Haven't yet been able to verify this video - take with a pinch of salt).pic.twitter.com/WHFdbKIO1R