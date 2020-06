Italia suma 72 nuevos fallecidos con coronavirus

Italia ha registrado 72 fallecidos en las últimas 24 horas y suma ya 33.846 desde que se inició la emergencia en el país el 21 de febrero, indicó hoy Protección Civil en su último balance oficial.

Italia además contabiliza 270 nuevos casos de contagio respecto al viernes, lo que eleva la cifra a 234.801, contando los muertos, los enfermos y los curados.

De los nuevos casos, 140 se han producido en Lombardía (norte), la región más castigada por la pandemia.

Este fin de semana es el primero en el país en el que los ciudadanos tienen libertad de movimiento para viajar entre regiones y también el primero en el que Italia puede recibir turistas, después de que el pasado 3 de junio abriera las fronteras con los países de la Unión Europea (UE) para permitir a los ciudadanos visitar el territorio sin tener que guardar cuarentena.

Italia ha tomado esta decisión porque la curva de contagios sigue bajo control y tiene la intención de revitalizar un sector que representa el 13 % del producto interior bruto (PIB) y que se ha visto fuertemente dañado por las cancelaciones masivas de los últimos meses.

Reino Unido registra 1.557 nuevos contagios

Reino Unido ha registrado este sábado 205 nuevos fallecidos en las últimas horas, y suma ya más de 40.400 muertos y roza los 285.000 casos, según datos del Ministerio de Sanidad.

En concreto, las autoridades británicas tienen registrados 40.465 fallecimientos por la pandemia de nuevo coronavirus, de la que se han detectado ya 284.868 casos, 1.557 más que el viernes.

Las autoridades británicas no han podido presentar de nuevo una cifra diaria para la cantidad de personas evaluadas, por una "pausa temporal en este apartado" para garantizar "la consistencia de los datos".

Este balance tiene lugar durante la celebración de una protesta en Londres contra el racismo que no ha contado con la aprobación personal de la ministra del Interior británica, Priti Patel, quien ha pedido a la gente que no acuda para no propagar el virus.