Nadia Calviño asegura que trabajará junto a Paschal Donohoe para "no dejar a nadie atrás"

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha felicitado al ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, que desde el lunes será el próximo presidente del Eurogrupo.



En su perfil de Twitter, la titular de Economía ha señalado que espera trabajar junto a Donohoe para garantizar una recuperación "sólida" que "no deje a nadie atrás".



El ministro de Finanzas de Irlanda, Paschal Donohoe, ha ganado la votación que ha tenido lugar este jueves y será el nuevo presidente del Eurogrupo tras haber cosechado más apoyos que la española Nadia Calviño en la segunda votación.





Congratulations to @Paschald on his election as President of the #Eurogroup . Looking forward to working together to ensure a robust recovery that leaves no one behind.

I am deeply honored to be elected as the new President of the #Eurogroup. I look forward to working with all of my Eurogroup colleagues in the years ahead to ensure a fair and inclusive recovery for all as we meet the challenges ahead with determination pic.twitter.com/9k8EQfWSJa