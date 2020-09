Johnson se disculpa por confundir sus propias normas contra el coronavirus

El primer ministro británico, Boris Johnson, se vio obligado a disculparse este martes tras haber confundido en una rueda de prensa las restricciones que su Gobierno va a imponer a cerca de dos millones de personas en el noreste de Inglaterra para frenar al coronavirus.



A partir del miércoles estarán prohibidas en esa zona todas las reuniones en interiores de personas que vivan en distintos domicilios, mientras que en el resto de Inglaterra se mantendrá por ahora una limitación más laxa, que permite encuentros de hasta seis personas.



Durante una comparecencia, sin embargo, Johnson se mostró dubitativo y confundido cuando le pidieron que clarificara si en la región con las nuevas normas podrán celebrarse encuentros en terrazas exteriores de bares y restaurantes.



"Es seis en casa, seis en la hostelería, pero, según entiendo, no seis en el exterior", sostuvo el primer ministro, en contradicción con las reglas que se han anunciado.



Johnson corrigió más tarde su error en un mensaje de Twitter: "Disculpas, hoy me equivoqué. En el noreste, las nuevas reglas significan que no se pueden reunir personas de distintos domicilios en situaciones sociales en interiores, lo que incluye pubs, restaurantes y hogares", afirmó.





Apologies, I misspoke today.



In the North East, new rules mean you cannot meet people from different households in social settings indoors, including in pubs, restaurants and your home. You should also avoid socialising with other households outside. (1/2)