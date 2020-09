Trump dice haber pagado millones al fisco pero no aporta pruebas de ello

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes haber pagado millones de dólares al fisco y que apenas está endeudado, sin ofrecer pruebas, en respuesta a las revelaciones del diario The New York Times, que el domingo publicó que apenas ha pagado impuestos en los últimos años y que afronta deudas por valor de cientos de millones.

Para defenderse de esas informaciones, Trump escribió este lunes un hilo de mensajes en Twitter en los que arremetió contra la prensa. "Los Medios de Comunicación Falsos, como en la época de las Elecciones de 2016, están sacando a relucir mis Impuestos y todo tipo de tonterías con información obtenida ilegalmente y solo con malas intenciones. Pagué muchos millones de dólares en impuestos pero tenía derecho, como todo el mundo, a la depreciación y a los créditos de impuestos", subrayó.



"Tengo muy poca deuda"

"Además -agregó-, si miran los activos extraordinarios de mi propiedad, lo que no han hecho las Noticias Falsas, estoy extremadamente en ventaja, tengo muy poca deuda comparada con el valor de los activos. Mucha de esa información está registrada, pero he dicho desde hace tiempo que puede que publique los Extractos Financieros de la época en que anuncié que me presentaba a la Presidencia, mostrando todas las propiedades activos y deudas".

"¡Son extractos muy IMPRESIONANTES, y también muestran que soy el único PRESIDENTE conocido que renunció al plus de 400.000 dólares anuales de Salario Presidencial!", zanjó.

The New York Times ha tenido acceso a las declaraciones de impuestos del presidente a lo largo de más de dos décadas, que incluyen sus dos primeros años en la Casa Blanca.

De acuerdo al rotativo, el mandatario abonó 750 dólares por el impuesto federal sobre la renta en 2016, el año que ganó las elecciones, y la misma cantidad durante sus primeros doce meses en la Casa Blanca.

En diez de los quince años previos a su ascensión al poder, no tuvo que abonar el impuesto sobre la renta, según el diario, porque alegó que afrontaba pérdidas mayores a los ingresos.



421 millones de dólares

Asimismo, The New York Times señala que sobre él pende un batalla que se remonta a una década con el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS, en inglés), la Hacienda de EE.UU., sobre la legitimidad de una devolución de impuestos por valor de 72,9 millones dólares que él exigió y que finalmente recibió, tras declarar pérdidas importantes.

Actualmente, el IRS mantiene abierta una auditoría, que de resolverse en contra de Trump podría costarle 100 millones de dólares.

Asimismo, el periódico afirma que el presidente afronta deudas por valor de 421 millones de dólares, cuyos pagos tendrá que asumir en los próximos cuatro años y que lo ponen en riesgo de insolvencia si es reelegido para un segundo mandato en los comicios de noviembre.

A ese respecto, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, consideró este lunes que las revelaciones plantean un "problema de seguridad nacional" para EEUU.

"Este presidente parece tener una deuda de más de 400 millones de dólares. ¿A quién? ¿A diferentes países? ¿Cuál es el apalancamiento (de la deuda) que tiene? Para mí, esta es una cuestión de seguridad nacional", se preguntó Pelosi en una entrevista a la cadena de televisión NBC.

En ese sentido, la líder de la mayoría progresista en la Cámara Baja indicó que esa circunstancia plantea dudas sobre si hay personas o naciones extranjeras que puedan tener "influencia" sobre el gobernante.

"Prestamos el juramento de proteger y defender (al país). Este presidente es el comandante en jefe (de las Fuerzas Armadas). Tiene una exposición crediticia por varios cientos de millones de dólares ¿A quién? El público tiene derecho a saberlo", apuntó Pelosi.



Influencia de Putin en Trump

La líder demócrata aludió en concreto al presidente ruso, Vladímir Putin, y citó políticas y afirmaciones hechas desde la Casa Blanca que, a su juicio, han sido favorables a Rusia en los últimos años.

"La pregunta es qué tiene Putin sobre el presidente desde el punto de vista político, personal, financiero..., de tal manera que el presidente intenta socavar nuestro compromiso con la OTAN, cede ante Rusia y Siria, intenta culpar a Ucrania por interferir en nuestras elecciones cuando conoce bien el consenso entre la comunidad de inteligencia de que es Rusia", reflexionó Pelosi.

"La lista sigue y sigue -añadió-, la anexión de Crimea; y el resto a lo que el presidente da la espalda. Por tanto, él dice que le gusta Putin y que a Putin le gusta él. Bien, ¿cuál es el vínculo? Ya veremos".

Por su parte, la campaña del aspirante demócrata a las elecciones presidenciales, Joe Biden, publicó en las últimas horas un anuncio en Twitter en el que mostraba el contraste entre los impuestos pagados por el presidente y los que abonan los trabajadores.

"Los profesores pagaron 7.239 dólares. Los bomberos pagaron 5.283 dólares. Las enfermeras pagaron 10.216 dólares. Donald Trump pagó 750 dólares", remarcó la campaña del exvicepresidente.

Las declaraciones de impuestos de Trump llevan siendo motivo de disputa en los tribunales desde hace tiempo.

En julio pasado, el Tribunal Supremo del país ordenó al mandatario que entregara su declaración de impuestos a un fiscal de Nueva York que le investiga, pero determinó que la Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata, aún no podía acceder a esos documentos.

Los fallos de la corte en los casos de Nueva York y de la Cámara Baja supusieron un empate para Trump, quien se ha resistido a hacer públicas sus declaraciones de impuestos, algo que sí han hecho todos sus antecesores a lo largo de la historia.