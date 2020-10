Joe Biden y su mujer dan negativo en el test de coronavirus

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, y su esposa, Jill, dieron negativo este viernes en la prueba de COVID-19, horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su esposa, Melania, confirmaran que habían contraído la enfermedad.



"El vicepresidente Joe Biden y la Dra. Jill Biden se sometieron hoy a la prueba de PCR para la COVID-19, y la COVID-19 no fue detectada", señaló el médico Kevin O'Connor, en un comunicado difundido por la campaña electoral del demócrata, quien coincidió con Trump el martes en un debate electoral en Cleveland (Ohio).



El mismo Biden, de 77 años, confirmó en Twitter el resultado: "Me complace informar que Jill y yo hemos dado negativo en las pruebas de COVID".





I'm happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.