El vicepresidente de EEUU Mike Pence da negativo en la COVID-19

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y su esposa, Karen, dieron este viernes negativo en la prueba de coronavirus, después del anuncio del contagio del presidente, Donald Trump, y de la primera dama, Melania.



El secretario de prensa de Pence, Devin O'Malley, dijo que el vicepresidente se sometió a una prueba de Covid-19 en la mañana de este viernes y que tanto él como su esposa habían dado negativo.



No está claro si Pence se aislará o no por haber estado en contacto con Trump en los últimos días, como recomiendan los expertos de salud debido al período de incubación del virus.



El último acto público en el que se sepa que coincidieron tuvo lugar en la rosaleda de la Casa Blanca el pasado lunes, pero al día siguiente, en un acto de campaña, el vicepresidente le dijo a sus seguidores, que en su mayoría iban sin mascarilla y sin mantener la distancia de seguridad, que esa misma mañana había estado reunido con el gobernante en el despacho oval de la mansión presidencial.





Karen and I send our love and prayers to our dear friends President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania. — Mike Pence (@Mike_Pence) October 2, 2020

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

El vicepresidente no ha hecho referencia a su prueba de Covid-19, pero en un tuit deseó a Trump y su esposa una "".Trump anunció esta madrugada que él y su esposa habían dado positivo por coronavirus, y en un comunicado posterior, el médico presidencial, Sean Conley, dijo que ambos "en la Casa Blanca durante la convalecencia"."Esta noche, la primera dama y yo hemos dado positivo por COVID-19. Empezaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡¡!", dijo Trump en Twitter."Como demasiados estadounidenses este año, el presidente y yo estamos en cuarentena en casa tras dar positivo por COVID-19. Nos sentimos bien y yo he pospuesto todos mis compromisos. Por favor, asegúrense de tener cuidado y todos juntos lo superaremos", escribió por su lado Melania en su cuenta de Twitter.Trump y la primera dama se hicieron la prueba después de que este jueves se conociese que. Hicks, de 31 años, viajó varias veces esta semana a bordo del Air Force One junto a Trump, la última de ellas este miércoles a Minesota, donde el mandatario dio un mitin de campaña.Medios estadounidenses informaron de quede vuelta desde Minesota a Washington, y fue puesta en cuarentena en el avión presidencial.en distintos momentos de estos viajes, lo mismo que a Trump, quien no usa tapabocas en público y en el debate del martes se mofó de su rival electoral demócrata, Joe Biden, por usa mascarilla aunque esté sin personas a su alrededor.