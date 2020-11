La UE, cerca de firmar un contrato con Pfizer y Biontech para la vacuna contra la Covid

La Comisión Europea firmará "pronto" el contrato con las compañías farmacéuticas Pfizer y Bionech para adquirir hasta 300 millones de dosis de su vacuna contra la Covid-19, que según anunciado ambas firmas este mismo lunes tiene una eficacia superior al 90%.



Así lo ha asegurado la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en un mensaje que ha compartido en la red social Twitter. "Gran noticia de Pfizer y Biontech sobre los exitosos resultados de su último ensayo clínico para una vacuna contra la Covid-19. ¡La ciencia europea funciona", ha escrito.





Great news from @pfizer & @BioNTech_Group on the successful results of their latest clinical trial for a #COVID19 vaccine. European science works!@EU_Commission to sign contract with them soon for up to 300 million doses.



Let's keep protecting each other in the meantime.