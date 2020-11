Trump insta al Congreso a aprobar un rescate económico "grande y centrado"

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este sábado al Congreso a que apruebe un nuevo paquete de estímulo de la economía "grande y centrado" para frenar el deterioro causado por la pandemia y en medio del estancamiento de las negociaciones entre los demócratas y los republicanos. "El Congreso debería hacer ahora un Proyecto de Ley de Alivio para la Covid. Necesita el apoyo de los Demócratas. Háganlo grande y centrado. ¡Hagánlo!", dijo Trump en Twitter.





Congress must now do a Covid Relief Bill. Needs Democrats support. Make it big and focused. Get it done!