Se reanuda la negociación presencial entre la UE y Londres este fin de semana

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido reanudarán este fin de semana en Londres de forma presencial las negociaciones sobre su relación tras el Brexit, después de que el equipo comunitario permaneciera en cuarentena por un contacto con un caso positivo de coronavirus.



"Viajando a Londres esta tarde para continuar las conversaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido con (el negociador británico) David Frost y su equipo", escribió el negociador de la UE, Michel Barnier, en su perfil de la red social Twitter. Añadió que "en línea con las normas belgas", su equipo y él mismo ya no están en cuarentena, por lo que "las negociaciones presenciales pueden continuar".





In line with Belgian rules, my team and I are no longer in quarantine. Physical negotiations can continue.



I am briefing Member States & @Europarl_EN today. Same significant divergences persist.



Travelling to London this evening to continue ???? talks w/ @DavidGHFrost + team.