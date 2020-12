La UE señala que las negociaciones pos-Brexit entran en sus "horas decisivas"

El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, comenzó a informar a primera hora de este lunes a los embajadores de la UE en Bruselas sobre el estado actual de las negociaciones con el Reino Unido, que entran en "horas decisivas", sobre un acuerdo que defina su relación pos-Brexit.



"Horas decisivas para el futuro de las relaciones entre la UE y el Reino Unido: el jefe negociador de la UE, Michel Barnier, ha comenzado a informar a los embajadores de la UE sobre el estado actual de las negociaciones del Brexit", tuiteó el portavoz de la presidencia alemana de la UE, Sebastian Fischer.





???? Decisive hours for the future of EU-UK relations: EU Chief negotiator @MichelBarnier has started to brief EU Ambassadors about the current state of play of #Brexit negotiations. #COREPER pic.twitter.com/KOt3pImINL