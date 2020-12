Los fieles a Trump vuelven a denunciar fraude en las calles de Washington

Al grito de "Detengamos el robo", miles de seguidores del presidente de EEUU, Donald Trump, se congregaron hoy en las calles de Washington para denunciar un "fraude" en las elecciones de noviembre, que ganó el demócrata Joe Biden, apenas un día después de que el Tribunal Supremo rechazase otra demanda de su campaña.



Los manifestantes se organizaron en torno a tres marchas en el centro de la capital de Estados Unidos. "Estamos en una batalla espiritual por el corazón y el alma de este país. Nosotros ganaremos", afirmó Michael Flynn, el primer asesor de seguridad nacional de Trump, en una de las marchas celebrada frente a la máxima instancia judicial del país.



Curiosamente, Flynn recibió recientemente el perdón presidencial tras declararse culpable de mentir al FBI sobre sus contactos con el embajador ruso.





Wow! Thousands of people forming in Washington (D.C.) for Stop the Steal. Didn't know about this, but I'll be seeing them! #MAGA