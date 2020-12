Jóvenes mexicanas denuncian abusos de un reconocido profesor de danza

Un grupo de seis jóvenes denunció haber sido víctimas de acoso y abuso sexual por parte de un reconocido profesor de danza y exbailarín de la Compañía Nacional de Danza (CND) de México, además de haber recibido un mal trato de parte de la Fiscalía capitalina.

Las mujeres, de 20 y 21 años, alegan haber sufrido supuestos abusos por parte de Alfredo Tomás Aldama Sánchez siendo sus alumnas y menores de edad (tenían 15 y 16 años).

De acuerdo a la información brindada a EFE este martes por Vianney Martín del Campo, la abogada que lleva el caso y está especializada en temas de género y derechos humanos, actualmente hay dos carpetas abiertas: la primera (en la que figuran dos de las jóvenes) por abuso y acoso sexual; y la segunda por corrupción de menores.

Ambas están en investigación aunque, aseguró Martín del Campo, los avances están siendo muy lentos y las denunciantes se han encontrado con muchas trabas por parte de la Fiscalía.

"Han hecho algunas diligencias pero está siendo un proceso lento. Han sido bastante maltratadas y revictimizadas sobre por qué no denunciaron y sobre que ahora no va a proceder por su culpa", dijo. Además, explicó que también a una de ellas le negaron un asesor jurídico y a otra la enviaron a psiquiatría para evaluarla y ya no quiso volver.

Ante la publicación de su nombre y de los testimonios de las jóvenes, la abogada explicó que el bailarín dijo que no son ciertas las acusaciones y que procederá legalmente, algo de lo que por ahora no tienen noticias.

"Hola a todos. El día de hoy empezó a aparecer una denuncia en mi contra. Se me está difamando y esto es un delito muy grave. No tengo nada que ocultar, tengo mi conciencia tranquila. Voy a tomar acción legal por todo esto", señala el artista en su perfil de Facebook. EFE intentó ubicar al bailarín para conocer su versión pero no fue posible contactarlo.

Hace dos días, las jóvenes, encapuchadas, contaron su caso y se manifestaron frente al Palacio de Bellas Artes junto a una pancarta con la cara del presunto agresor.

Desde entonces, expuso Martín del Campo, ya se han comunicado nuevas víctimas de Aldama Sánchez y también otros grupos de danza que acusaron a otro presunto agresor. "Se está haciendo grande el movimiento y queremos que eso crezca para que no haya más silencio. Creo que la vulnerabilidad es que eran niñas y por la pena (vergüenza) no le contaron a los padres", dijo la litigante. Abundó en que el objetivo es dar visibilidad a este caso, el cual está focalizado en las bailarinas, que son un sector bastante acosado. "Presentaremos denuncias y haremos lo que se tenga que hacer", añadió.

Con este caso se generó otro nuevo "hashtag" en redes sociales dentro del movimiento #MeToo, #MeTooBallet, en un país donde son asesinadas más de diez mujeres al día y la impunidad alcanza más del 95%, generando un círculo de violencia del que el país no logra desmarcarse.