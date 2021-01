La ONU denuncia el "injusto" y "contraproducente" nacionalismo de vacunas

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha cargado este domingo contra el "nacionalismo de vacunas" en el que los países parecen haberse embarcado para intentar acaparar el mayor número de dosis de los fármacos contra el coronavirus.



"El nacionalismo de vacunas no solo es injusto, sino que además es contraproducente. Ningún país estará a salvo de la COVID-19 hasta que todos los países estén a salvo de ella", ha publicado Guterres en su cuenta oficial en Twitter.







Vaccine nationalism is not only unfair, it is self-defeating.



No country will be safe from #COVID19 until all countries are safe.