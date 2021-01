Seis claves para entender el caso Wikileaks

El caso Wikileaks, por el que Chelsea Manning fue condenada a 35 años de cárcel, supuso la mayor filtración de documentos secretos de EEUU de la historia. La soldado Manning, entonces Bradley Manning antes de su operación de cambio de sexo, llegó a filtrar al portal fundado por Julian Assange más de 700.000 archivos confidenciales. Su acción puso en jaque al Gobierno de EEUU y convirtió en relevantes a Assange y Wikileaks. Este lunes, en el hasta ahora último capítulo de esta saga de espionaje, la justicia británica decidirá si extradita a Assange a EEUU, que le reclama por para juzgarlo por 17 cargos de espionaje y un cargo adicional de pirateo informático. El caso es largo y complejo. A continuación repasamos algunas de las claves para entender el conflicto.



El origen de Wikileaks: filtración de 10 millones de documentos

Wikileaks se dio a conocer en el 2009 con la publicación de centenares de miles de mensajes de localizadores enviados a Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001. La oenegé, fundada en el 2006 por Assange, permite a través de un sistema de encriptado poner en línea documentos comprometedores sin ser identificado. La web publicó después un vídeo que mostraba la brutalidad del Ejército estadounidense en Irak y miles de documentos militares sobre Afganistán. El 28 noviembre del 2010, WikiLeaks publicó, con ayuda de cinco grandes diarios internacionales (The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, El País), más de 250.000 documentos secretos que revelaban los entresijos de la diplomacia estadounidense. Después de este 'cablegate', Julian Assange se convirtió en enemigo número uno en Estados Unidos. En total, el portal reivindica haber publicado "más de 10 millones de documentos" sobre finanzas, entretenimiento o política.

En sus inicios, Wikileaks, fruto de la colaboración internacional entre matemáticos, sobre todo disidentes chinos, tenía en su punto de mira a los regímenes represivos en Asia, el exbloque soviético, África subsahariana y Oriente Medio. Pero la mayoría de las revelaciones fueron en detrimento de Estados Unidos y a menudo en beneficio de Rusia. Este país es sospechoso de estar detrás de la divulgación de correos internos del Partido Demócrata de Estados Unidos, publicados por Wikileaks en el verano del 2016. El portal también reveló el espionaje de Estados Unidos a aliados como el presidente francés o la canciller alemana. WikiLeaks también está acusado de poner en peligro a personas cuya identidad revela en nombre de la transparencia. Con los años, varios medios y personalidades han tomado sus distancias, pese a que Assange asegura trabajar con "más de 110 organizaciones mediáticas" en el mundo.



Investigado en Suecia por violación

El 18 de noviembre del 2010, Suecia lanza una orden de detención europea contra Assange como parte de una investigación por violación y agresión sexual a dos mujeres suecas en agosto de 2010. El australiano asegura que fueron relaciones consentidas. Assange, que estaba en Londres, se entrega a la policía británica el 7 de diciembre. Queda detenido durante nueve días y luego bajo arresto domiciliario. La justicia sueca archivó el 19 de noviembre del 2019 la denuncia por violación por falta de pruebas.



Refugio en la Embajada de Ecuador en Londres

En febrero de 2011, un tribunal londinense valida la solicitud de extradición a Suecia. El australiano teme ser entregado desde allí a Estados Unidos y enfrentarse a la pena de muerte. Para evitarlo, el 19 de junio de 2012 Assange se refugia en la Embajada de Ecuador en Londres y solicita asilo político. Ecuador, entonces presidido por Rafael Correa, le concede el asilo en agosto y pide a las autoridades británicas, sin éxito, un salvoconducto para que el fundador de WikiLeaks pueda viajar a Quito. Assange se quedará encerrado en la embajada durante casi siete años, un tiempo durante el cual incluso obtuvo la nacionalidad ecuatoriana antes de ser privado de ella.

El 2 de abril de 2019, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, que rompió con su predecesor, afirma que Assange violó el acuerdo sobre sus condiciones de asilo. El día 11, Assange es detenido en una espectacular operación por la policía británica, autorizada a entrar en la legación diplomática. Ahora se encuentra en la prisión de de máxima seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres .



El soldado Manning, clave

El 'caso Wikileaks' no habría sido posible sin la militar estadounidense transgénero Chelsea Manning, un analista novato enviado a Irak con apenas 22 años, que filtró a Wikileaks 470.000 registros de las guerras de Irak y Afganistán, 250.000 cables diplomáticos del Departamento de Estado y otros documentos clasificados que dejaron en evidencia a la diplomacia estadounidense y alimentaron un debate sobre el papel de EEUU en el mundo y su oscura guerra contra el terrorismo yihadista. Su primera filtración a Wikileaks la realizó en febrero del 2010, tres meses antes de ser detenido y tras contactar supuestamente con Assange. El material filtrado fue el vídeo 'Collateral Damage' (Daño Colateral), que muestra una matanza de civiles y de dos empleados de la agencia Reuters en Irak en el 2007. Visto el éxito de aquella filtración, Manning se planteó objetivos de inteligencia más ambiciosos. Durante la primavera del 2010, siguió recopilando información y mantuvo contactos con miembros de Wikileaks, supuestamente también con Assange. Tras el vídeo vinieron los llamados diarios de las guerras de Irak y Afganistán -miles de partes militares que detallan la manera de actuar del Ejército en ambos países-, informes sobre la cárcel de Guantánamo (Cuba), sobre operaciones clandestinas de la CIA y los cables del Departamento de Estado, que se publicaron en la prensa en el último trimestre del 2010. Los cables diplomáticos, que sacaron los colores a la Administración de Obama revelando los entresijos de la política exterior de EEUU en todo el mundo, generaron un efecto dominó y fueron un catalizador de revoluciones árabes como la que derrocó en Túnez al dictador Zine El Abidine Ben Alí.



Otro personaje del caso: Edward Snowden

Otro informante, Edward Snowden, exempleado de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) y responsable de las revelaciones sobre los programas de vigilancia de masa, también contó con el apoyo activo de Wikileaks pese a que no eligió este portal para su denuncia. Julian Assange le recomendó exiliarse en Moscú para escapar a la justicia estadounidense.



Assange, personaje con claroscuros

Desde que alcanzara notoriedad mundial, la vida de Assange ha estado rodeada de la controversia: para algunos, es un revolucionario que contribuyó a que se precipitaran fenómenos como la Primavera Árabe; otros cuestionan su metodología y la auténtica finalidad de su proyecto. Entre sus partidarios, parte del independentismo catalán después de que en el 2017 Assange se significara de manera inesperadamente rotunda a favor del 'procés', aceptando entrevistas sobre el tema, ofreciendo conferencias 'on line' y acaparando el tema en su cuenta de Twitter, donde, incluso en un impecable catalán, llegó a postear sobre el tema cada 13 minutos. Su vehemente posicionamiento levantó no pocas suspicacias y obligó a Assange a negar que su apoyo a la causa independentista esté remunerado.