Los seguidores de Trump irrumpen en el Congreso

Los seguidores del presidente Donald Trump irrumpieron este miércoles en el Congreso de EE.UU. tras derribar varias vallas de seguridad y enfrentarse con la Policía, que se ha visto superada, provocando caóticas escenas en la capital estadounidense.



La alcaldesa Muriel Bowser declaró el toque de queda en la ciudad ante el caos generado, con miles de manifestantes en las calles de Washington. El Congreso se encontraba reunido para validar los resultados de las elecciones de noviembre, en los que el demócrata Joe Biden resultó vencedor.





US Capitol Police have evacuated two buildings on the Hill, the Madison Library of Congress Building and the Cannon House Office Building, where our crew is set up.



