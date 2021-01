Los momentos clave del ataque al Capitolio de los seguidores de Trump

Semanas de repudias infundadas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el resultado de las elecciones de 3 de noviembre han desembocado en un escenario de caos y violencia en la capital del país, Washington D.C., donde cientos de simpatizantes del mandatario han protagonizado un estrambótico asalto contra el Capitolio, repudiado por la práctica totalidad del espectro político, en lo que supone la traducción más importante de la retórica conspiratoria abanderada por el dirigente estadounidense a pocos días de su salida del poder, y que se ha saldado con al menos cuatro fallecidos.



El asalto comenzó en torno a las 20.30 (hora peninsular española) de este miércoles, dos horas después de que el presidente estadounidense compareciera ante sus simpatizantes para proclamarse como ganador de las elecciones y les asegurara que "jamás iba a reconocer la derrota" contra el presidente electo, Joe Biden, en un día, además, en que su Partido Republicano habría perdido el control del Senado de Estados Unidos tras la victoria, según las principales estimaciones, de los dos candidatos demócratas en las elecciones en el estado de Georgia, Raphael Warnock y Jon Ossoff.



Momento en el que los partidarios de Trump entran al Capitolio. Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE.

Evacuado el Capitolio por el asalto de seguidores de Donald Trump. Vídeo: Agencia ATLAS.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!