Schwarzenegger blande la espada de Conan contra Trump: "Quería un golpe de Estado"

El exgobernador de California por el Partido Republicano y estrella de Hollywood Arnold Schwarzenegger ha publicado un mensaje en redes sociales blandiendo la espada de la película 'Conan el bárbaro' que él mismo protagonizó y ha cargado contra el asalto del Capitolio del pasado 6 de enero por parte de simpatizantes del presidente Donald Trump, a los que ha comparado con la Austria nazi.



En la parte final de su mensaje, Schwarzenegger ha mostrado la espada de la película de 1982 'Conan el bárbaro' como metáfora de la esperanza tras el asalto al Capitolio. "Esta es la espada de Conan. Cuanto más templas una espada, más fuerte se vuelve. Cuanto más la golpeas con un martillo y más la calientas al fuego para luego templarla con agua y así sucesivamente. Cuanto más lo hagas, más fuerte se vuelve (...). Nuestra democracia es como el acero de esta espada, cuanto más lo templas, más fuerte se vuelve", ha remachado.



My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5