El 'sayonara, baby' de Arnold Schwarzenegger a Trump

Son más de 7 minutos con banderas de fondo y música épica de final patriótico feliz. Arnold Schwarzenegger, actor y exgobernador republicano, ha lanzado a través de su cuenta de Twitter "unas palabras como inmigrante" tras el surrealista asalto al Capitolio de esta semana. Artillería pesada anti-Trump. Hasta ha desenvainado su espada de Conan delante de la cámara. En pocas horas, el vídeo ya superaba el millón de reproducciones.



"Crecí en Austria -empieza a relatar el actor-. Así que soy muy consciente de la 'noche de los cristales rotos". "Una noche de linchamientos contra los judíos que llevó a cabo en 1938 el equivalente nazi de los Proud Boys", compara con el grupo ultraderechista pro-Trump que participó en la toma del Capitolio. "El miércoles –continúa- fue el 'día de los cristales rotos' aquí mismo en EEUU. Pero la multitud no solo rompió las ventanas del Capitolio. Rompieron las ideas que dábamos por sentado. Pisotearon los principios sobre los que fue fundado este país".







My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5