Chuck Norris aclara que no formó parte del asalto al Capitolio

Chuck Norris aclaró este martes que no formó parte de la turba de ultraderechistas que asaltó el Capitolio de Washington, después de que en las redes sociales se divulgara una imagen de una persona que guardaba un notable parecido con el actor.



"Recientemente supe que hubo un doble de Chuck Norris en los disturbios del Capitolio en Washington. No era yo y yo no estuve ahí", dijo hoy el intérprete en Twitter. "No hay espacio para la violencia de ningún tipo en nuestra sociedad. Estoy y estaré siempre a favor de la ley y el orden. Vuestro amigo, Chuck Norris", cerró el experto en artes marciales.





I recently learned there was a Chuck Norris lookalike at the DC Capitol riots. It wasn't me and I wasn't there. There is no room for violence of any kind in our society. I am and always will be for Law and Order.



Your friend, Chuck Norris pic.twitter.com/LruKwViWRL