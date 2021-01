Polémica en Reino Unido por el mísero menú a los alumnos

Las fotos difundidas en Twitter de las paupérrimas comidas ofrecidas por el Estado británico a los alumnos necesitados durante el confinamiento en Inglaterra han desatado una tormenta social y política que ha obligado a intervenir al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson.



En su comparecencia semanal ante la Cámara de los Comunes, Johnson calificó este miércoles de "vergonzosas" las imágenes colgadas en la red social por padres desesperados, que dicen sentir "consternación" y "tristeza" ante la escasa selección de productos entregados a las escuelas para su distribución a los hogares sin recursos por las empresas proveedoras subcontratadas por el Gobierno.



"Son espantosas y un insulto a las familias que lo han recibido", afirmó el líder conservador, que poco antes habló con el futbolista del Manchester United y activista contra la pobreza Marcus Rashford, que ha denunciado la situación.



"El primer ministro me ha asegurado que investigarán la cadena de suministro" para resolver el asunto, ha revelado el deportista, que de pequeño tuvo que recurrir al comedor escolar gratuito.





.@BorisJohnson, would you be happy for your kids to live on this? If not, why do you think others should?#PMQs pic.twitter.com/ZV5Cdkd929