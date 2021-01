Youtube suspende el canal de Trump durante al menos siete días

Youtube suspendió el canal del presidente de EEUU, Donald Trump, quien no podrá subir contenido nuevo durante mínimo 7 días, casi el tiempo que resta del mandato del líder político que enfrenta medidas similares en otras redes sociales después de que sus seguidores asaltaran el Capitolio.



Youtube detalló el martes en su cuenta oficial en Twitter que la decisión se adoptó "a la luz de las preocupaciones sobre el potencial continuo de violencia". La medida supone que el gobernante "temporalmente no puede cargar contenido nuevo por un *mínimo* de 7 días". "Dadas las preocupaciones actuales, también inhabilitaremos indefinidamente los comentarios del canal del presidente Trump, como lo hemos hecho con otros canales donde hay preocupaciones de seguridad".



Youtube indicó que, después de una revisión, procedió a eliminar el contenido nuevo subido al canal de Trump por "violar" sus políticas, sin entrar en mayores detalles.





1/ After review, and in light of concerns about the ongoing potential for violence, we removed new content uploaded to Donald J. Trump's channel for violating our policies. It now has its 1st strike & is temporarily prevented from uploading new content for a *minimum* of 7 days.