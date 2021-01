Bolsonaro anuncia un nuevo retraso en el inicio de la vacunación

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este viernes un nuevo retraso de la logística para buscar dos millones de dosis de la vacuna anticovid del laboratorio AstraZeneca fabricadas en India, una noticia que incentivó aún más una jornada de protestas que tuvo lugar en varias ciudades.



"Fue todo acertado para tener disponibles dos millones de dosis. Solo que hoy, en este exacto momento, está comenzando la vacunación en India. Es un país con mil millones (de habitantes). Entonces, se atrasó en uno o dos días hasta que el pueblo comience a ser vacunado allá", declaró Bolsonaro en una entrevista con la TV Bandeirantes.



Brasil, uno de los tres países más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus en números absolutos junto a Estados Unidos e India, montó una operación para traer al país dos millones de dosis del inmunizante esta semana y oficializar el inicio de la vacuna en un acto que está previsto para el próximo miércoles en Brasilia.



Sin embargo, el Gobierno comunicó el mismo jueves que la aeronave permanecería un día más en el país para ultimar los detalles logísticos y protocolarios con el Gobierno de India, mientras que el presidente admitió hoy que la operación se retrasará unos días más.



"Allá también hay presiones políticas de un lado y de otro. Eso es lo que veo, pero de aquí a dos o tres días, máximo, nuestro avión va a partir y traer esos dos millones de vacunas para acá", manifestó Bolsonaro.



Brasil, que superó las 208.000 muertes relacionadas a la covid-19 y acumula casi 8,4 millones de casos confirmados, tiene previsto iniciar la vacunación en todo su territorio el próximo miércoles, aunque ninguna vacuna haya sido aprobada por la agencia reguladora de salud hasta el momento.





Cacerolada

Twitter

- Estudos clínicos demonstram que o tratamento precoce da Covid, com antimaláricos, podem reduzir a progressão da doença, prevenir a hospitalização e estão associados à redução da mortalidade. @alexandregarcia https://t.co/k3efrlNIPQ pic.twitter.com/URPVnsHMIt — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 15, 2021

A través de las redes sociales, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y varios partidos convocaron aque se sintió en diferentes ciudades de todo el país.La movilización fue impulsada por la situación caótica por la que pasa el estado de Amazonas (norte), principalmente su capital Manaos, que sufre una grave crisis debido a la falta de camas hospitalarias y oxígeno para tratar los pacientes.Las cacerolas resonaron con fuerza en diversas ciudades brasileñas en protesta contra Bolsonaro y en denuncia por su falta de gestión ante la pandemia, así como su negacionismo y el atraso en el inicio de la vacunación.Bajo gritos de "Fuera Bolsonaro", "Bolsonaro genocida" y "Vacuna ya", fueron registradas manifestaciones en ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Recife Curitiba y la capital Brasilia, entre otras.Asimismo, diversas personalidades se manifestaron en las redes sociales yy la grave situación que el país atraviesa, entre ellos el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien expresó en un mensaje en su cuenta de Twitter su "angustia, preocupación e indignación" con la "situación del pueblo de Manaos"."Manaos vive una tragedia humana sin precedentes en su historia, preanunciada por el colapso del sistema de salud en el inicio de esta pandemia", añadió Lula, quien agradeció la movilización de artistas, de los gobernadores de otros estados y de Venezuela, que se ofreció a suministrar el oxígeno que está en falta en hospitales."Desde el primer día como presidente de la República, Bolsonaro insulta a los artistas y a la cultura, a los gobernadores y al pueblo venezolano", subrayó Lula, quien agradeció al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su solidaridad.subida por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro , en la que el mandatario defiende el "tratamiento precoz" contra la covid-19 pese a la falta de evidencia científica.La red social alertó a los internautas que la publicación compartida por Bolsonaro, uno de los gobernantes más negacionistas con respecto a la pandemia, podría contener "informaciones engañosas y potencialmente perjudiciales", aunque optó por mantener el mensaje accesible."Este Tweet ha violado las Reglas de Twitter sobre la publicación de informaciones engañosas y potencialmente perjudiciales relacionadas a la covid-19. Sin embargo, Twitter determinó que puede ser del interés público que ese Tweet continúe accesible", dice el mensaje.La red social igualmente ofrece a los internautas un enlace con "más informaciones", que conduce aque comprueben la eficacia del llamado "tratamiento precoz" contra la enfermedad defendido por el mandatario.Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña, insiste en defender el uso de medicamentos cuya eficiencia contra el coronavirus no ha sido verificada, como la hidroxicloroquina o algunos vermífugos.En la publicación limitada, el presidente dijo que "estudios clínicos demuestran que el tratamiento precoz de la covid, con antipalúdicos, pueden reducir el progreso de la enfermedad, prevenir la hospitalización y están asociados a la reducción de la mortandad".Desde el inicio de la pandemia del coronavirus en Brasil, a finales de febrero de 2020, Bolsonaroimpuestas por Gobiernos regionales,Asimismo, mientras defiende el uso indiscriminado de medicamentos cuya eficacia no fue comprobada científicamente, el jefe de Estado cuestiona la eficiencia de las vacunas anticovid, entre ellas las que ya empezaron a aplicarse en diversos países, en momentos en que Brasil atraviesa un repunte de contagios y de fallecimientos.Con, Brasil es el segundo país con más decesos por el coronavirus, detrás de Estados Unidos, y el tercero con el mayor número de casos, después de la nación norteamericana e India.El país se encuentra en plena segunda ola de pandemia sin nunca haber superado la primera, por lo que la acelerada propagación del virus amenaza con colapsar a los hospitales de diversos estados.