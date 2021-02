El líder opositor ruso, Alexéi Navalni, acusó este jueves al presidente, Vladímir Putin, de vengarse de él por sobrevivir al envenenamiento con el agente químico Novichok, de lo que acusa a los servicios secretos, y por volver a su país. "La evidente arbitrariedad que he sufrido desde el momento en que descendí por la escalerilla del avión es una venganza personal de Putin contra mí", escribió Navalni en sus redes sociales.

Navalni, que tendrá que cumplir dos años y ocho meses de cárcel después ser condenado el martes por un antiguo caso penal, volvió a acusar al jefe del Kremlin de su situación. "Porque sobreviví y porque me atreví a volver. Ahora, también, porque hablé sobre su palacio", dijo sobre su vídeo sobre 'El Palacio de Putin', la lujosa mansión que le habrían construido sus amigos en el mar Negro.

Al contrario que en anteriores mensajes, ésta vez no llamó a sus partidarios a salir a las calles después de que más de 10.000 personas hayan sido detenidas en las últimas semanas en protestas antigubernamentales. "Por supuesto, he oído muchas veces la frase: 'No se puede privar de libertad a aquel que ya es libre en su interior'. Y ahora me pregunto con total honestidad: '¿Qué?¿Funciona?' Creedme, funciona. (...) me siento un hombre libre", afirmó.

Navalni, que fue detenido nada más regresar desde Alemania el 17 de enero, llamó a sus partidarios a no dejarse amedrentar por las autoridades, cuya fuerza puso en duda por detener ilegalmente a los manifestantes en protestas pacíficas. "¿Dónde está su apoyo popular si las elecciones pueden ganarlas sólo si no dejan participar a los candidatos independientes y el miedo a los que protestan les lleva a cerrar las estaciones de metro?", señaló.

Consideró que las autoridades sólo pueden conservar el poder si el pueblo les tiene miedo, pero lo que llamó a sus partidarios a combatir su temor y liberar Rusia de los que llamó "ladrones-ocupantes". "Lo haremos. Estamos obligados a hacerlo. Por nosotros mismos y futuras generaciones. La verdad está de nuestra parte. Seguid siendo libres", proclamó.

Navalni, que acusa a Putin de ordenar su envenenamiento, hizo esta declaración coincidiendo con la llegada a Rusia del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien demandó desde Bruselas su liberación e instó a Rusia a investigar su envenenamiento. Amnistía Internacional, que ha acusado a Moscú de acallar las voces críticas en una ola de represión, llamó a Borrell a abordar el viernes con su colega ruso, Serguéi Lavrov, la persecución de la oposición.

El Kremlin negó que haya "represiones" en Rusia y aseguró que no piensa debatir "con nadie" ni los fallos judiciales ni la aplicación de la legislación vigente.