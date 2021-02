Hasta 300 alumnas pueden haber sido secuestradas en una escuela de secundaria femenina gubernamental en la ciudad de Jangebe, en el estado noroccidental de Zamfara, en Nigeria, después de que hombres armados atacaran el centro esta madrugada, confirmaron a EFE autoridades locales.

"Sí, hemos recibido un informe sobre el secuestro de (unas 300) alumnas en Jangebe, pero todavía no podemos confirmar el número exacto de secuestradas ni dar más detalles sobre lo sucedido", informó a EFE vía telefónica Alhaji Abubakar Dauran, Comisionado de Seguridad y Asuntos Internos de Zamfara. "Todavía estamos esperando los informes del cuerpo de Policía y de la escuela", añadió, sobre un ataque que las autoridades consideran podría haber sido perpetrado por "bandidos".

El grupo de hombres armados irrumpió en el internado sobre la una de la madrugada, según declaraciones bajo anonimato de un miembro del colegio al medio local 'The Punch', y comenzó a trasladar forzosamente a las alumnas a vehículos Toyota Hilux y motocicletas. "Cuando llegaron a la escuela pensamos que eran personal de seguridad, pero nuestro mayor temor y consternación se confirmó cuando comenzaron a llevarse a las niñas", detalló esta fuente, que confirmó que algunos de los atacantes vestían uniformes falsos. "Casi me desmayo cuando me enteré del secuestro de las estudiantes, entre ellas mi hija", dijo a este mismo medio el padre de una de las estudiantes identificado como Malam Lawal Jangebe.

El secuestro de Zamfara se produce nueve días después del rapto a manos de hombres armados de 28 estudiantes y varios profesores de la Escuela de Ciencias del Gobierno en Kagara, en el occidental estado de Níger, que además estaba custodiada por guardias de seguridad. Y el pasado 11 de diciembre, 344 estudiantes fueron también abducidos de una escuela en Kankara, en el estado de Katsina (noroeste), cuya autoría fue reclamada por el grupo yihadista Boko Haram, que hasta entonces se limitaba a atacar y cometer actos similares en el noreste del país.

Estos alumnos fueron localizados y liberados una semana más tarde, tras una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad, en un bosque del estado vecino de Zamfara, donde se ha producido ahora este último secuestro.