Un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se va a reunir este martes para analizar "más a fondo" la seguridad de la vacuna de AstraZeneca, después de que se han notificado casos de trombos en personas a las que se les había administrado.

Así lo confirmó la subdirectora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Acceso a Medicamentos y Productos Sanitarios, Mariângela Simão, en una rueda de prensa celebrada el lunes, donde recordó que el organismo está en fase de "investigación" sobre esta vacuna y en "contacto estrecho" con la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés).

"Estamos evaluando todos los casos de trombos y de otros posibles efectos secundarios. Mañana nos vamos a reunir y vamos a evaluar los datos disponibles que tenemos desde la semana pasada para realizar una investigación más a fondo", detalló, para asegurar de que esta semana se contará con "más noticias" al respecto.

El viernes aseguró que "no hay razón para no usar" la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. "Hay personas que mueren todos los días, por lo que es normal que haya personas que han sido inmunizadas y mueren. Los informes disponibles hasta ahora no establecen una relación directa con los trombos ya que este porcentaje se ha observado también entre la población general", dijo.