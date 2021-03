El extremismo dentro de Estados Unidos es actualmente la mayor amenaza terrorista en el país, afirmó este domingo el secretario de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Alejandro Mayorkas.

"Estamos muy centrados en el extremismo violento doméstico. Es nuestra mayor amenaza, amenaza relacionada con el terrorismo, que afrontamos en nuestro país. Estamos muy centrados en esto", dijo Mayorkas en una entrevista con la cadena de televisión NBC News.

El titular del DHS aseguró que los funcionarios del departamento que dirige siguen vigilando de cerca ese tipo de amenazas, al tiempo que hacen frente a la creciente llegada de inmigrantes indocumentados desde la frontera con México. Sobre el extremismo interno, "hemos hecho mucho ya -aseguró-, tenemos planes de hacer más".

Acto seguido Mayorkas mencionó el tiroteo del pasado martes contra tres locales de masajes asiáticos en Atlanta (Georgia), donde ocho personas fallecieron, aunque evitó vincularlo con el terrorismo. "Nuestros corazones y nuestros rezos son para las víctimas de los trágicos asesinatos en la zona de alrededor de Atlanta", se limitó a decir.

Las primeras noticias vincularon rápidamente el ataque con la ola de delitos de odio en EE.UU. contra las personas de origen asiático, pero el sospechoso admitió después a las autoridades que disparó contra esos establecimientos porque los "culpaba" de mantener activa su adicción al sexo y quería "eliminar la tentación".

El sábado, varias protestas y vigilias se desarrollaron en distintos puntos de EEUU, como Atlanta, Nueva York, San Francisco o Pittsburgh, para rechazar el racismo contra las personas de origen asiático, tras el tiroteo en el que seis de los ocho fallecidos eran mujeres de este grupo racial.

Política migratoria

Además, Mayorkas pidió este domingo tiempo para reconstruir el sistema migratorio de manera ordenada e instó a quienes estén pensando en iniciar el viaje hacia la frontera del país que no lo hagan. "Dennos tiempo para construir un sistema ordenado que les permitirá hacer su petición bajo la ley de Estados Unidos sin emprender el viaje y arriesgar sus vidas", dijo Mayorkas, dirigiéndose a quienes tengan intención de emigrar a EEUU, en una entrevista con la cadena de televisión CNN.

El máximo responsable de inmigración del país viajó el viernes a la frontera de El Paso (Texas), con México, en medio de la crisis por la llegada de menores inmigrantes. Un día antes, funcionarios de la Administración del presidente Joe Biden admitieron que más de 14.000 menores inmigrantes que atravesaron la frontera desde México solos permanecen bajo custodia de agencias del Gobierno de EE.UU.

Esas fuentes precisaron que 9.562 niños y adolescentes permanecen bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) y otros 4.500 son custodiados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que tiene a su cargo la Patrulla Fronteriza.

Mayorkas indicó que están trabajando las 24 horas del día para trasladar a los menores que están en instalaciones de la CBP, que no están acondicionadas para acogerlos. Y acusó al Gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021) de haber originado la situación actual.

El senador demócrata Chris Murphy, que acompañó a Mayorkas en El Paso, "vio a una niña de 13 años llorando que había sido expulsada a México durante la Administración de Trump", aseguró el secretario del DHS. "Lo que estamos haciendo es abordar las necesidades humanitarias de manera que refleje nuestros valores y nuestros principios como país", afirmó.

El viernes Murphy tuiteó que habían visitado un centro de tramitación de casos de inmigrantes en la frontera en El Paso, donde había cientos de niños y adolescentes "hacinados en grandes salas abiertas". "En un rincón, intenté no llorar cuando una menor de 13 años explicó sollozando sin parar, a través de un traductor, lo aterrorizaba que estaba, tras haber sido separada de su abuela, y sin (estar acompañada de) sus padres", dijo.

Murphy aclaró que actualmente las autoridades no están alejando a los menores de sus padres en la frontera, como hizo el Gobierno de Trump, aunque si los adultos que acompañan a los niños no son sus progenitores sí que los separan de ellos. Mayorkas prometió este domingo que el Ejecutivo de Biden no abandonará a los menores vulnerables. "Estamos ejecutando nuestro plan pero toma un tiempo", advirtió.

Preguntado sobre cuánto tomará aplicar dicho plan, Mayorkas dijo que será "lo antes posible". "Y déjeme añadir una razón por la que es tan difícil y desafiante, y no es solo porque la Administración de Trump destrozara nuestro sistema y tenemos que reconstruirlo desde cero, pero también es por el hecho de que estamos en medio de una pandemia, que hace que las operaciones sean más difíciles". detalló.