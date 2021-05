Un experimentado paracaidista de 76 años falleció en la ciudad de DeLand (noreste de Florida) tras chocar en el aire con otro paracaidista y probablemente perder el control de su paracaídas en la caída, informó este lunes el departamento de Policía de la citada ciudad.

El suceso se produjo en la mañana del pasado domingo, cuando un paracaidista con 20.000 saltos en su cuenta, cuya identidad no fue divulgada oficialmente, se estrelló de forma violenta contra el suelo de un estacionamiento tras un salto en paracaídas, señaló en un comunicado la Policía. Varios testigos dijeron a los agentes de la policía del condado de Volusia que "observaron a dos paracaidistas chocar en el aire con sus paracaídas abiertos y enredarse". Uno de los paracaidistas logró recuperar el control del paracaídas, pero la otra persona no "pudo hacer que su paracaídas volviera a abrirse". Los testigos intentaron auxiliar al paracaidista accidentado, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Según medios locales, el paracaidista fallecido era un curtido y reconocido saltador y el accidente se produjo en un día con viento. El otro saltador, también con larga experiencia en ese deporte, logró aterrizar seguro y sin sufrir ninguna lesión. "Es difícil culpar al cielo, tan grande. El cielo es enorme allá arriba, sin embargo chocamos", lamentó en declaraciones al canal local WESH2.

Las autoridades dijeron que revisarán e investigarán el suceso para "ver si existe alguna mejora que puedan hacer, pero que realmente fue solo un trágico accidente", agregó el medio.