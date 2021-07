El aeropuerto de Erbil, en la región autónoma del Kurdistán iraquí, donde se encuentran desplegadas tropas de Estados Unidos, ha sido atacado esta noche del martes con aviones no tripulados cargados con explosivos, informaron las fuerzas de seguridad locales y la coalición internacional liderada por Washington.

En un comunicado, el aparato de Lucha contra el Terrorismo de esta región del norte de Irak afirmó que el ataque se produjo a las 22.30 horas local (19.30 GMT) y fue llevado a cabo con drones aunque no especificó su procedencia ni responsabilizó a ningún grupo. Asimismo, aseguró que el ataque no provocó víctimas ni daños dignos de mención, solo un incendio que fue controlado por los bomberos. Por su parte, el portavoz de la coalición antiyihadista liderada por EEUU, coronel Wayne Marotto, confirmó que un dron impactó en la cercanías de la base aérea de Erbil a las 23.15 horas locales (20.15 GMT) y que no causó víctimas ni daños.

El ataque se produce unas 24 horas después de que la embajada de EEUU en Bagdad fuera blanco de varios cohetes de tipo Katiusha, sin que hubiera daños ni víctimas. También ayer tres cohetes Katiusha impactaron en las cercanías de la base militar iraquí de Ain Al Asad, en el oeste de Irak, donde se alojan fuerzas de la coalición internacional.

Tropas de la alianza están también presentes en el aeropuerto de Erbil, que ha sido objetivo de ataques anteriormente y ha sido una base destacada en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) en los pasados años.

Los ataques contra instalaciones militares con presencia estadounidense en distintos puntos de Irak han sido frecuentes después de que a principios de 2020 Washington asesinara al poderoso general iraní Qasem Soleimaní en un bombardeo selectivo en Bagdad. Washington responsabiliza a las milicias proiraníes, que actúan bajo el paraguas de la agrupación Multitud Popular, que ha apoyado a las tropas iraquíes en su lucha contra el EI desde 2014.