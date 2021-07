“La ley húngara es una vergüenza”, ha advertido este martes el líder del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, sobre la ley promovida por el Gobierno de Viktor Orbán que equipara homosexualidad con pedofilia y que impide abordar la homosexualidad en las escuelas. “La ley discriminatoria aprobada por el Parlamento húngaro requiere una reacción de firmeza. Ya está bien”, ha avisado la jefa de filas de los socialistas, Iratxe García. “Ha llegado el momento de actuar suspendiendo la adopción del plan de recuperación húngaro”, ha recordado el liberal Dacian Ciolos. “Presidenta (a Ursula von der Leyen) muéstrenos acción. Sé que preparan muchas pero tienen que ser visibles”, ha reclamado el copresidente de los Verdes, Philip Lamberts. "La condena no basta, Hacen falta actos para demostrar a los ciudadanos europeos que vamos a defenderlos cueste lo que cueste”, ha añadido la líder de la izquierda, Manon Aubry.

Estos cinco grupos del Parlamento Europeo han aprovechado el debate sobre las conclusiones de la última cumbre de jefes de estado y de Gobierno de la UE, celebrada en Bruselas el pasado 25 y 26 de junio, para arremeter con dureza contra una ley húngara que la propia presidenta de la Comisión Europea ha calificado de nefasta. "Se utiliza como coartada la protección de menores para discriminar fuertemente a personas por su orientación sexual. Esta ley es nefasta. Va en contra profundamente de los valores fundamentales de la UE, la protección de minorías, la igualdad y la defensa de los derechos humanos", ha admitido Von der Leyen que una vez más ha vuelto a avisar a Hungría que o corrige el tiro o tomarán medidas.

“Como saben los comisarios (Didier) Reynders y (Thierry) Breton se han dirigido por escrito a las autoridades húngaras para manifestar nuestras objeciones jurídicas respecto a esta ley. Si Hungría no corrige el tiro, la Comisión utilizará los poderes que tiene como guardiana de los tratados. Vamos a a utilizar estos instrumentos sea cual sea el Estado miembro que incumpla la legislación comunitaria”, ha asegurado subrayando que no se quedarán “cruzados de brazos” mientras regiones enteras se declaran zonas libres de LGTIBQ y garantizando que utilizarán el nuevo mecanismo de condicionalidad que permite bloquear la financiación europea. “Se tomarán medidas si se establece que hay violaciones que pueden afectar la buena gestión del dinero público. No queremos perder ni un solo céntimo”, ha asegurado.