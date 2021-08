La precipitada salida de Estados Unidos de Afganistán, consumada definitivamente este martes tras dos décadas de guerra fallida contra los talibanes, ha obligado a los Veintisiete a abrir los ojos y afrontar el debate sobre el posible éxodo masivo de afganos y una nueva crisis de refugiados a las puertas de Europa. Los ministros de Interior de la Unión Europea se reúnen desde este mediodía de forma extraordinaria en Bruselas para analizar las implicaciones para la seguridad, la protección internacional y la inmigración de la salida de Afganistán y un objetivo en mente: evitar "movimientos migratorios ilegales incontrolados a gran escala" y, sobre todo, que se repita la crisis de 2015 cuando más de un millón de personas llegaron a Europa huyendo de la guerra en Siria.

"El objetivo es desarrollar una serie de medidas que nos ayuden a prevenir que se repita el escenario de 2015 cuando los Estados miembros se enfrentaron a una enorme presión migratoria", explicaba el ministro de interior esloveno y presidente de turno del Consejo, Ales Hojs, en vísperas de la reunión extraordinaria que tiene lugar físicamente en Bruselas. Los Veintisiete son conscientes de la "gravedad" de la situación, que requiere de una respuesta "fuerte y coordinada", pero consideran que las personas que necesitan protección deben recibirla "en la región", es decir, en países vecinos a Afganistán como Pakistán, Irán o Turquía.

El problema es que solo estos tres países acogen a más de cinco millones de refugiados afganos. Un planteamiento que ya ha generado duros reproches de Turquía, donde viven cuatro millones de refugiados sirios. "No somos el almacén de Europa", advertía recientemente el presidente turco Tayyip Erdogan que, tras la crisis de 2015, cerró un acuerdo con la UE para mantener a refugiados sirios en su territorio a cambio de 6.000 millones de euros. A esto se suman las reticencias de muchos gobiernos europeos que no quieren convertirse tampoco en la puerta de entrada de miles de inmigrantes refugiados como es el caso de Grecia. "No podemos tener a millones de personas saliendo de Afganistán y que vengan a la Unión Europea y ciertamente no a través de Grecia", advertía hace una semana el ministro de Inmigración griego, Notis Mitarachi.

Movimientos incontrolados

De ahí la postura de los titulares de Interior, según el borrador de declaración que adoptarán este martes los Veintisiete. "Teniendo en cuenta las lecciones aprendidas, la UE y sus Estados miembros están decididos a actuar conjuntamente para prevenir la repetición de movimientos migratorios ilegales a gran escala incontrolados como los del pasado a través de una respuesta coordinada y ordenada", señala el texto de dos páginas y media en el que también se advierte contra los incentivos a la inmigración ilegal y en el que reafirma el compromiso europeo a apoyar a los países vecinos de Afganistán, incluidos países de tránsito de los flujos migratorios, para garantizar que que las personas en necesidad de protección la reciban "principalmente en la región".

Dicho de otra forma, Europa no quiere una nueva oleada de afganos llegando a sus puertas ni revivir la situación de hace seis años. En primer lugar porque desde aquella gran crisis los Veintisiete han sido incapaces de negociar un nuevo pacto migratorio ni acordar un sistema para reubicar a los potenciales solicitantes de asilo en la UE. Los países del este de Europa se niegan en rotundo a aceptar las reubicaciones y el debate se ha complicado por la situación política interna, con algunos países a las puertas de elecciones como Alemania.

Amenazas a la seguridad

En este contexto, el borrador de declaración reconoce que ofrecer una comunicación externa e interna unificada y coordinada es clave y advierte contra los intentos de instrumentalizar la inmigración ilegal. "Deben lanzarse campañas de información específicas para combatir las narrativas utilizadas por los traficantes (de seres humanos), incluido internet, que alienta a las personas a embarcarse en viajes peligrosos e ilegales hacia Europa". La UE también cuenta con el apoyo de Frontex para impedir llegadas ilegales.

Pero más allá de las implicaciones migratorias y del impacto de los desplazamientos, los Veintisiete también temen por las repercusiones para la seguridad. Los Estados miembros se comprometen a trabajar y utilizar todos los medios a su alcance para evitar que la situación genere nuevas amenazas a la seguridad. "Deben perseguirse todos los esfuerzos para garantizar que el régimen talibán cese todos sus vínculos con el terrorismo internacional y que Afganistán no se convierta de nuevo en un santuario para terroristas y grupos de crimen organizado", señala el documento. La agencia Europol ejercerá un papel central en este ámbito elaborando análisis de riesgos e intercambiando información e inteligencia y los controles de seguridad en las fronteras de las personas evacuadas de Afganistán serán "cruciales".