La Policía croata encontró este sábado a tres niños, uno de 4 años y dos gemelos de 7 años, ahogados en un apartamento de Zagreb, y detuvo a su padre, un ciudadano austríaco de 56 años, bajo "sospecha fundada" de haber cometido el triple asesinato.

"Existe sospecha fundada de que el ciudadano austríaco cometió actos penales de asesinato grave contra tres niños menores", informó la fiscalía del país adriático en un comunicado.

La Policía acudió al lugar de los hechos después de recibir una llamada de un amigo del sospechoso que había alertado, tras leer un mensaje suyo en Facebook, que éste parecía a punto de suicidarse.

El comunicado en la red social no mencionaba nada de los niños, que fueron hallados sin vida, aparentemente ahogados, por las autoridades cuando éstas entraron en la vivienda.

El padre estaba con vida, pero poco consciente. Aparentemente, habría intentado envenenarse. Tras ser ingresado en un hospital, su estado de salud era estable en la tarde de este sábado.

El médico forense determinó que los niños murieron mediante violencia.

Según los medios locales, el sospechoso es un experto financiero con compañía propia, y asesoraba a diversas compañías. Estaba divorciado y sus hijos estaban pasando el fin de semana con él en su apartamento.

Debido al shock que padeció tras conocer la noticia, la madre, que vive y trabaja en Dubrovnik, está siendo atendida en una clínica psiquiátrica.

"Adiós a todos. Os abandono porque ya no puedo más. El amor de mi vida Marija D. me dejó porque mi exesposa Dajana K. fue mala con ella, y ya no tengo más dinero", escribió el sospechoso en su mensaje de "despedida".