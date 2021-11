La torre de marfil de uno de los activistas franceses más conocidos se derrumba. El prestigioso programa de televisión francés Envoyé Spécial reveló el jueves por la noche una serie de acusaciones de abusos sexuales y de violación por parte de Nicolas Hulot, exministro de la Transición Ecológica y uno de los políticos más populares en Francia.

La fiscalía de París ha anunciado esta tarde la apertura de una investigación judicial preliminar sobre este caso. Determinará si “los hechos denunciados pueden comportar una agresión penal” y si estos prescribieron o no. En una emisión de una hora en la cadena de televisión pública France 2, se revelaron el jueves los testimonios de cinco mujeres que acusan a Hulot, 66 años, de haberlas agredido sexualmente entre 1989 y 2001.

Entre ellas se encuentra Pascale Mitterrand, cuyo caso ya había sido destapado en el febrero de 2018 por la revista Ebdo, aunque el entonces ministro de la Transición Ecológica logró salir indemne de la acusación de haber violado en 1997 a la nieta del expresidente socialista francés. Pese a no declarar ante las cámaras, Mitterrand ofreció su testimonio por escrito a las periodistas de Envoyé Spécial. Dice haber sido violada por Hulot en su domicilio en Córcega cuando ella tenía 19 años y él 42. Ella ya lo había denunciado a la policía en 2008, pero esa investigación no avanzó al haber prescrito los hechos. Según el reportaje, la revelación hace más de tres años de la supuesta agresión de Hulot a Mitterrand dio fuerzas a otras mujeres para testificar.

“¿Quién me hubiera creído?”

Es el caso de Sylvia que declara ante las cámaras con su rostro perfectamente reconocible. Asegura que en 1989, cuando tenía 16 años, la forzó a tocarle el sexo y a hacerle una felación. Entonces, ella era una fan del famoso periodista medioambiental y, tras haber asistido a un programa de radio en que él participaba, supuestamente intentó agredirla en su vehículo. “Todo fue bastante rápido. Se desabrochó su pantalón, sacó su sexo y me cogió la mano. Me pidió si ya lo había hecho con otros chicos”, explica Sylvia. “¿Quién me hubiera creído? Una niña de 16 años y Nicolas Hulot… ¿Quién me hubiera creído?”, afirma para justificar su silencio.

Hulot, que en agosto de 2018 dimitió por la escasa ambición ecológica del presidente Emmanuel Macron, se avanzó a la difusión del impactante programa y negó los hechos. En una entrevista el miércoles en el plató de la cadena BFM TV, criticó “el veneno del rumor” y "de las insinuaciones”. “Nunca he obligado a nadie”, sostuvo el activista, que anunció retirarse de la vida pública.

“Me avergüenza que Nicolas Hulot invierta la perspectiva y adopte el rol de víctima”, afirma la activista ecologista Claire Nouvian en una tribuna publicada el viernes en el diario Le Monde.