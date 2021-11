El ministro francés de Interior, Gérald Darmanin, ha retirado a su homóloga británica la invitación a la reunión europea sobre migración en Calais tras la publicación de una carta en la que el primer ministro, Boris Johnson, propone la vuelta a Francia de los migrantes que atraviesan el Canal de la Mancha.

La prensa francesa se hace eco de un mensaje de Darmanin a Priti Patel en el que asegura que dicha misiva es una "decepción", "peor aún" por haber sido publicada, lo que ha llevado al ministro a anular la recepción en Calais este domingo tras la muerte de 27 migrantes en un naufragio cuando intentaban alcanzar el Reino Unido. A la reunión están invitados los ministros responsables de inmigración de Bélgica, Holanda, Alemania y la Comisión Europea, varios días después de la tragedia que ha puesto de nuevo a Calais y sus alrededores en el foco de las tensiones migratorias en Europa.

En la misiva, que el líder tory difunde en su cuenta de Twitter, Johnson detalla las cinco medidas que le gustaría ver para "avanzar más y más rápido" en esta crisis y evitar que se repita una tragedia como la sucedida este miércoles, cuando 27 migrantes perdieron la vida ahogados al tratar de acceder a este país en una embarcación precaria. Entre ellas, Johnson pide al presidente francés, Emmanuel Macron, "patrullas conjuntas para evitar que más embarcaciones salgan de las playas francesas, el despliegue de tecnología y patrullas en las aguas de cada uno y un acuerdo bilateral con Francia sobre "devoluciones", así como negociaciones para establecer el acuerdo de retornos entre Reino Unido y la Unión Europea.

My letter to President Macron. pic.twitter.com/vXH0jpxzPo — Boris Johnson (@BorisJohnson) 25 de noviembre de 2021

Para Francia, la publicación de esta carta es "inadmisible y contraria a las discusiones" que llevan con sus homólogos en otros países, lo que ha propiciado la anulación de la invitación y deja a ambos países a las puertas de un nuevo conflicto diplomático.

En paralelo a la crisis migratoria, Francia y Reino Unido mantienen otras negociaciones abiertas sobre la limitación de licencias de pesca a trabajadores franceses por parte de Londres, lo que había llevado a París a dar un ultimátum a Johnson, pero tras semanas de discusiones no han logrado un acuerdo. Los pescadores franceses han lanzado este viernes una operación de bloqueo de puertos y del túnel de la Mancha para exigir una solución a este conflicto, consecuencia del Brexit y los acuerdos con la Unión Europea.

Macron: "No es serio"

Macron criticó duramente al Johnson, del que dijo que sus métodos "no son serios". "Me sorprenden los métodos cuando no son serios, no se comunican entre los líderes a través de mensajes públicos y Twitter", dijo Macron en Roma durante una rueda de prensa con el primer ministro italiano, Mario Draghi, tras la firma de un importante tratado bilateral.

Macron aseguró que lo que sucede en el Canal de La Mancha "es demasiado grave", que Francia "ha asumido su responsabilidad en materia migratoria" y que "la verdadera respuesta es una colaboración seria" para luchar contras las redes de traficantes del personas.

El presidente francés reiteró que el domingo en la reunión europea sobre migración en Calais, a la que no acudirá el Reino Unido, al serle retirada la invitación, "los ministros franceses y europeos trabajarán seriamente sobre un tema serio y luego veremos qué se debe hacer con el Reino Unido si deciden ser serios".