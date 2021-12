El senador demócrata por Virginia Occidental Joe Manchin, uno de los congresistas del partido más próximos al republicanismo, ha retirado su respaldo clave a la partida de gasto social de 1,9 billones de dólares (1,6 billones de euros) impulsada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en lo que podría suponer un golpe letal a las aspiraciones de la propuesta, pendiente de su aprobación en el Senado.

"No puedo votar para seguir adelante con este aspecto de la legislación. Simplemente es que no puedo. No puedo aceptarlo", ha declarado a la cadena conservadora Fox News este domingo. "Así que tengo que decir 'no' a esta legislación. He intentado todo lo humanamente posible y todo lo que he podido", ha declarado.

El voto de Manchin es fundamental para las posibilidades de que se apruebe la legislación, dada la división 50-50 en el Senado y la probabilidad de que los demócratas no consigan republicanos que respalden el proyecto de ley.

Tras estas declaraciones de Manchin, la Casa Blanca ha resaltado la "repentina e inexplicable marcha atrás" del senador y la "ruptura de sus compromisos con el presidente, sus colegas en la Cámara y el Senado" en palabras de la portavoz presidencial Jen Psaki.

"Las palabras de Manchin no coinciden con las conversaciones mantenidas esta semana con el presidente, con personal de la Casa Blanca ni con sus propias declaraciones públicas", ha indicado Psaki en un comunicado oficial.

Psaki ha resaltado que Manchin se comprometió con el presidente Joe Biden a apoyar el marco general de la Ley para una Mejor Reconstrucción (Build Back Better Act) y a negociar "de buena fe" su contenido. El martes llegó a presentar una nueva versión del texto personalmente en la Casa Blanca.

"Aunque se perdían prioridades clave, creemos que podría llevar a un compromiso aceptable para todos. El senador Manchin prometió seguir negociando y colaborar", ha insistido Psaki, que ha rebatido los argumentos sobre aumento del déficit público o de la inflación esgrimidos por Manchin.

"Manchin tendrá que explicar a las familias que podrían pagar 35 dólares al mes por la insulina por qué tienen que seguir pagando 1.000 dólares. Tendrá que explicar a casi dos millones de mujeres que trabajan por qué no tendrán escuela infantil asequible. Tendrá que explicar a los millones de niños que han podido salir de la pobreza en parte gracias al Crédito Fiscal Infantil por qué quiere poner fin a este programa", ha reprochado Psaki.

Navidad, fecha límite

La perspectiva de aprobar el proyecto se atenuó esta semana, cuando el Senado suspendió la sesión sin abordar el proyecto de ley, a pesar de que el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, había fijado la Navidad como la fecha límite para su aprobación.

Manchin estaba presionando para que el precio del crédito fiscal por hijos se extendiera por un plazo de diez años, lo que habría constituido la mayor parte del gasto en el paquete.

El mes pasado, la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso, aprobó la llamada Ley para una Mejor Reconstrucción (Build Back Better Act) con 220 votos a favor por 213 en contra, sin el respaldo de representante alguno entre la oposición del Partido Republicano. La legislación pretende ampliar la red de seguridad social y proporcionar cientos de miles de millones para luchar contra el cambio climático.

El proyecto está disociado de otro paquete de ayuda extraordinaria a la infraestructura aprobado a principios de noviembre, y contiene además medidas para ampliar el acceso a la atención médica, facilitar la adquisición de viviendas y expandir los cuidados a domicilio para las personas mayores.