Vítores y bravos como no se oían desde hace décadas de Alemania para Italia. En este clima eufórico, durante una rueda de prensa en la que no faltaron las bromas, el primer ministro italiano, Mario Draghi, y el nuevo canciller germano, Olaf Scholz, han escenificado este lunes una alianza sin fisuras, a la vez de que han subrayado que, en decisiones sobre el futuro de la Unión Europea (UE), llegar a la unanimidad entre los países socios es a veces “un obstáculo” para la acción y fortaleza del club europeo.

En particular, en el ámbito de la política exterior y seguridad, la UE “debe tomar más acciones” sin recurrir siempre “a la unanimidad, sino a la mayoría”, ha afirmado Scholz, al añadir que aun así es posible encontrar “acuerdos” con todos los países europeos. “Estoy de acuerdo (con él)”, ha respondido Draghi. “En temas de política exterior, para una eventual construcción de una defensa común y también para muchas otras cuestiones, la unanimidad se ha transformado en un verdadero obstáculo para la capacidad de actuar de la UE”, ha añadido. “Es necesario que la superemos pero también que encontremos un entendimiento”, ha coincidido también el italiano.

Plan de acción

En este contexto, los dos líderes también informaron de que Italia y Alemania han empezado a estudiar un nuevo “plan de acción” que refuerce la colaboración entre los dos países, según dijeron, sin dar muchos más detalles. Un pacto, este, que llega después del reciente tratado bilateral entre Roma y París, que algunos han visto como una maniobra que podría alterar los equilibrios de poder en la UE.

De momento, Alemania e Italia se acordaron para reforzar la cooperación “en sectores cruciales, como el hidrógeno y la microelectrónica”, ha informado Draghi. Para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia la digitalización, “Europa debe ser importante a nivel económico, y esto, sin una estrecha colaboración, no lo logramos”, ha agregado Scholz, que no ahorró en elogios hacia Italia, país que calificó de "ejemplo luminoso" por su campaña de vacunación y los recientes resultados de su economía. “También nosotros hemos vacunado a mucha gente, pero no a todos los que hubiéramos querido”, argumentó el alemán.