Al menos 17 personas han muerto y más de 50 permanecen hospitalizadas, bajo diversos estados de gravedad, después de consumir cocaína presuntamente adulterada en una zona de la periferia de Buenos Aires, informaron este miércoles fuentes oficiales argentinas. El número de muertos ascendió en las últimas horas de 9 a 17 tras confirmarse más decesos en los hospitales de la zona oeste y norte del conurbano bonaerense. “Actualmente hay 56 personas internadas, de las cuales 26 están con asistencia respiratoria mecánica (ARM) en los sanatorios de los partidos de San Martín, Tres de Febrero, Tigre, General Rodríguez, Moreno, Morón, Ituzaingó y Hurlingham”, enumeraron fuentes oficiales. Según indicaron, se “amplía constantemente” la cifra de internados por supuesto consumo de estupefacientes adulterados y hasta han reportado casos de individuos fallecidos en sus domicilios o en la vía pública, aunque de momento no se ha logrado identificar la cantidad exacta.

En declaraciones al canal de noticias TN, el fiscal general a cargo de la investigación en el departamento bonaerense de San Martín, Marcelo Lapargo, afirmó que hasta ahora desconocen con qué sustancia está adulterada. “Este hecho es absolutamente excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual lleva a pensar que alguien la ha incluido (la otra sustancia) intencionalmente. No es un error en el procesamiento del material, o no parece serlo”, aseveró Lapargo.

La Policía de la provincia de Buenos Aires desplegó desde el mediodía operativos en la localidad Tres de Febrero, al noroeste de la capital, en el que han detenido a diez personas y confiscado varios envoltorios que eran similares a los encontrados en las primeras víctimas. De acuerdo con fuentes policiales citadas por medios locales, uno de los intoxicados admitió que había comprado la droga en las inmediaciones de 'Puerta 8', una villa de emergencia situada en Tres de Febrero y en donde se están realizando los operativos policiales. Desde ese mismo lugar, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, aseguró que las muertes se pueden deber a un proceso de “estirado” de la cocaína, que consiste en añadir otros componentes como almidón o talco para extender los efectos narcóticos, y de momento no se descarta que se trate de otro tipo de droga. “Es posible que del análisis surja que no es cocaína, sino que es talco con algún anestésico para generar esa falsa sensación de que uno está drogado", afirmó Berni al canal TN.

Alerta por consumo

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aries emitió un comunicado inédito de alerta respecto al consumo de cocaína. “Acudir a un establecimiento de salud de inmediato si presenta dificultad para respirar en aumento o tendencia al sueño en caso de haber ingerido cocaína en las últimas 24 horas”, asevera una misiva del Ministerio de Salud. “Reforzar el acompañamiento a cualquier persona usuaria de drogas que requiera atención médica sin juzgar ni estigmatizar”, agregaron. En ese sentido, el titular de Seguridad bonaerense pidió que aquellos “que compraron droga en estas últimas 24 horas tienen que descartarla”.

Vendedores detenidos

Hasta ahora, la Policía de la provincia de Buenos Aires ha detenido a diez personas en 'Puerta 8', todas ellas relacionadas a la presunta venta del estupefaciente adulterado, en donde se han realizado más de 20 allanamientos con más de 1.500 agentes movilizados en todo el territorio. Los investigadores manejan distintas hipótesis al respecto y el fiscal Lapargo consideró que se podría tratar de una “venganza” entre narcotraficantes. “Puede ser un ajuste de cuentas, pero es conjetural. Digo que esto es absolutamente excepcional, no es algo que suceda habitualmente para que pueda compararlo con otro caso y decirle ‘esto es lo que pasa en un ajuste de cuentas entre bandas’, porque no tenemos antecedentes”, expresó.

Mientras las autoridades avanzan en la identificación de la sustancia y en su confiscación, el fiscal Lapargo también se sumó al llamamiento para no consumirla si se está en posesión de ella. "Nuestra angustia hoy es poderlo comunicar de tal manera que los que estén en posesión de este veneno sepan que no lo tienen que consumir, que pare esta oleada de daño a la salud", exclamó.