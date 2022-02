Hace unas semanas, se especulaba con cuál sería la intención de Vladimir Putin al concentrar decenas de miles de soldados en la frontera con Ucrania: si una invasión, una incursión o un simple farol diplomático. Hoy ya está claro que el presidente ruso tenía un plan claro para entrar en el país por todas los flancos, y por tierra, mar y aire. ¿Cuál está siendo su estrategia militar? ¿Hay una resistencia bien coordinada del Ejército ucraniano? Para saberlo, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, ha preguntado a dos expertos: Guillermo Pulido Pulido, analista militar en Revista Ejércitos y Political Room, y doctorando en estudios estratégicos la Universidad Pablo de Olavide, además de uno de los pocos analistas españoles que vio venir la invasión total del país; y Juan Rodríguez Garat, almirante de la Flota en la Reserva y ex director del Instituto de Historia y Cultura Naval.

¿Cómo describiría la estrategia militar empleada por Rusia en la invasión de Ucrania?

Guillermo Pulido: Es una ofensiva mecanizada con ataques aéreos simultáneos, que es algo diferente a lo que esperaban los observadores militares. Se preveía primero una oleada de ataques aéreos, y luego una incursión terrestre. Probablemente hayan optado por esta estrategia para evitar que a Ucrania le diera tiempo a movilizar, aprovechando el escaso nivel de preparación militar de Kiev. De este modo, además, Moscú puede consumar rápido la invasión, e impedir así a Occidente reaccionar y llegar a la situación de hechos consumados con una ocupación rápida.

Juan Rodríguez Garat: El concepto no es muy diferente del que usó Hitler en la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia. La tecnología es diferente, pero sigue siendo una guerra relámpago en la que se utiliza la enorme movilidad de los medios rusos, muy superior a los ucranianos, para sobrepasar todas las defensas y llegar a los puntos críticos de la nación.

¿Qué le ha sorprendido más de los movimientos militares de los últimos días?

Guillermo Pulido: Lo que más llama la atención es que están usando toda la frontera con Bielorrusia y con Rusia hasta Crimea. Es un ataque simultáneo en todas direcciones. No es un esfuerzo militar destinado a tomar una ciudad, Járkov o Kiev, sino un 'push' simultáneo en todas direcciones. Con ello, de nuevo, impiden una respuesta rápida de Ucrania. También ha sido muy llamativo el ataque aerotransportado al aeródromo de las afueras de Kiev. Se trata de un ataque tradicional como los que se planeaban durante la guerra fría, pero que nunca se llevó a cabo de esa manera.

Juan Rodríguez Garat: Lo que más sorprende es la propia decisión. Que esa capacidad estaba ahí era claro, hasta el punto de que, si uno mira retrospectivamente, los servicios de inteligencia norteamericanos ya habían anunciado toda la campaña. Esta vez no podemos echarle la culpa a un fallo de los servicios de inteligencia, sino a la percepción de la sociedad desmilitarizada. Una vez decidida la campaña, lo lógico es utilizar esa mayor movilidad para superar las defensas y dirigirse a los objetivos que probablemente busca Putin. Uno es la capital, para obligar a negociar, y el otro es el frente de las repúblicas secesionistas con las que espera quedarse.

¿Cuáles podrían ser los siguientes pasos militares?

Guillermo Pulido: Una vez que rodeen o tomen Kiev, probablemente veamos avances desde Járkov en dirección al río Dniéper [que atraviesa el país dividiéndolo prácticamente en dos, una zona oriental y otra occidental]. Desde ahí podrían tratar de hacer una confluencia con las tropas que lleguen desde Crimea, para luego dirigirse a tomar partes del interior de Ucrania, ya al oeste del río Dniéper, con avances simultáneos hacia Mariúpol y Odesa.

Juan Rodríguez Garat: Tenemos un caso relativamente reciente en la guerra de Georgia en 2008. Moscú hizo prácticamente lo mismo que ahora, atacar toda Georgia y en cinco días llegó a un acuerdo con ellos para, de forma negociada, terminar con las hostilidades e imponer sus condiciones. No creo que la intención de Putin sea desarrollar una guerra larga porque no tiene un Ejército de ocupación. Con los 275.000 hombres que tiene ahí no da para ocupar un país de 44 millones de habitantes.

¿Qué puede pretender Rusia militarmente en el medio o largo plazo?

Guillermo Pulido: Dudo que quiera llegar hasta la frontera entre Ucrania y Polonia, pero sí quedarse con toda la costa ucraniana desde Odesa hasta Mariúpol. Sobre quedarse en Ucrania, yo sí pienso que es factible con la fuerza que han desplegado. Hay quien lo niega, porque aplican la regla del 1 a 100, un soldado por cada 100 habitantes que controlar. Así, Rusia necesitaría 450.000 soldados para la población de 45 millones del país. Yo, sin embargo, creo que puede conquistar y controlar el país con las fuerzas que tiene desplegadas. Primero, porque quizá habrá oposición, pero no insurgencia generalizada. Segundo, porque Ucrania no es un sitio montañoso, como Afganistán, y por tanto no es tan fácil organizar una guerra partisana, aunque sí habrá quizá una guerrilla urbana.

Juan Rodríguez Garat: Quizás la intención de Putin no sea convertir Rusia en un imperio sino convertirse él en un emperador. A lo que aspira es a mantenerse como un líder autoritario y populista, que es lo que le permite desafiar al mundo con éxito. Aunque para Rusia sea un desastre desde el punto de vista económico, por las sanciones, y no gane nada anexionando a las dos repúblicas secesionistas del este de Ucrania, a él le favorece.

¿Se ha preparado bien Ucrania para esta guerra?

Guillermo Pulido: No. Zelenski no había movilizado al Ejército ni llamado a filas, probablemente por no provocar a Rusia. El Ejército ucraniano resiste en algunos lugares, pero no parece que sea una resistencia a gran escala ni bien organizada, sino más bien respuesta de fuerzas aisladas. No hay contraofensivas ni líneas de defensa claras. La mayoría de los analistas no daban crédito a la invasión; Zelenski, tampoco. Ucrania no puede vencer al Ejército ruso, pero sí resistir e infligir un daño relevante al enemigo, de tal forma que el coste que tenga que pagar Putin en casa le fuerce a negociar.

Juan Rodríguez Garat: No. Por desgracia Ucrania, como el resto del mundo en el siglo XXI y casi todas las sociedades, está desmilitarizada. Incluso los militares vemos la guerra como algo del pasado. A pesar de todas las advertencias, Ucrania está muy mal preparada. No tiene con qué hacer frente a las fuerzas rusas, al menos a corto plazo. A largo plazo es otra cosa. Hay que recordar que Estados Unidos entró en Irak fácilmente pero no pudo dominarlo. Por otro lado, el material bélico ruso es moderno pero está lejos de lo que disponen las fuerzas armadas de los países occidentales. Eso Putin lo sabe. Por eso no tiene la más mínima intención de enredarse con la OTAN.