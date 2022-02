En directo

04:48

Los rusos ocupan posiciones en la región de Sumy, cerca de Járkov

El Centro de Comunicaciones Especiales ucraniano informó mediante su cuenta de Telegram de que las fuerzas rusas "tomaron la carretera Kipti-Bachivsk en la región de Sumy, y la población civil no puede ingresar a la carretera". También reportó que "la lucha feroz continúa en Kiev. Las Fuerzas Armadas están haciendo retroceder a los saboteadores rusos", y pidió "a la gente de Kiev, en el refugio, por favor no lo abandonen por ahora. Si está en casa, no se acerque a las ventanas".