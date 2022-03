Al menos tres jóvenes muertos tras recibir disparos de las fuerzas israelíes durante enfrentamientos separados en las localidades cisjordanas de Yenín y Belén, donde los manifestantes han sido dispersados con gases lacrimógenos y gas pimienta.

El Ministerio de Salud palestino ha informado de la muerte de dos jóvenes de 22 y 18 años, respectivamente, y un herido en un tiroteo en un campo de refugiados de Yenín, donde se han producido enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y los manifestantes, según ha informado la agencia de noticias WAFA. También se registraron enfrentamientos en el barrio de Mallol en la ciudad de Yabad, al suroeste de Yenín, en los que las fuerzas israelíes dispararon balas de metal recubiertas de goma, bombas de sonido y gases lacrimógenos. Por su parte, los agentes han denunciado que decenas de palestinos arrojaron piedras, cócteles molotov y una granada improvisada, por lo que las fuerzas israeíes respondieron en Yenín con "medios de dispersión de disturbios y fuego real", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. Según los agentes, varios palestinos habrían abierto fuego desde múltiples direcciones después de que las fuerzas israelíes arrestaran a Amad Abu al Hija, hijo de Jamal Abu al Hija, quien se desempeñó como jefe del ala militar de Hamás en Yenin hasta su arresto en 2002, tal y como ha recogido el diario israelí 'Hareetz'.

En paralelo, otro joven ha muerto tras recibir disparos por parte de las fuerzas israelíes en el sur de Belén mientras entraba en la ciudad de Beit Fajjar, según ha informado el Ministerio de Salud palestino, tal y como recoge WAFA. El funcionario a cargo en el norte de Cisjordania, Ghassan Daghlas, ha informado de que el joven recibió un disparo en la espalda y fue trasladado con pronóstico grave a un hospital en Nablús durante una protesta a favor de la excarcelación de presos en el pueblo de Burqa. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel han señalado en un comunicado que los soldados que operaban las cámaras de seguridad en el lugar identificaron a dos "sospechosos", aunque no han detallado por qué abrieron fuego, tal y como recoge 'The Times of Israel'.

Así, la citada agencia de noticias ha informado de incidentes similares en Hebrón, donde un ciudadano y un periodista resultaron heridos por balas de metal durante los enfrentamientos que estallaron después de que las fuerzas israelíes dispersaran a manifestantes en el centro de la ciudad.