Una semana de conflicto | Vidas paradas bajo tierra en Ucrania

El búnker no es otra cosa que un sótano frío y húmedo, con una luz amarillenta y titilante. Tampoco hay una una salida de emergencia secundaria ni cobertura de teléfono. Pero basta una sirena antiaérea que suena tres veces y no dos, y señala así que no es una alerta sino un ataque, para que el corazón se te pare y haya que correr hacia allí a cualquier hora, con lo que lleves puesto y alguna manta, si da tiempo. Obujiv, unos 40 kilómetros hacia el sur de Kiev, es una de las tantas aldeas de paso en la fuga incesante de miles de civiles aterrorizados por los bombardeos rusos, que en lugares como este pasan apenas unas horas nocturnas en hoteles de carretera en su ruta hacia el oeste de Ucrania. Allí donde este flujo de desesperados cree que va a tener un lugar seguro.

Olga aparenta menos de la cuarentena de años que declara y viste el mismo vestido que tenía en la mañana cuando tomó la decisión de huir de Chernígov, una de las ciudades en el primer frente de batalla por su cercanía con la frontera rusa. Está apiñada junto a una veintena de adultos y otros tantos niños de distintas edades, amigos de toda la vida y colegas de trabajo que decidieron emprender la ruta hace tan solo unas horas, y han llegado hasta aquí después de que no encontraran sitio en otros hoteles. Y quiere que se sepa. “Chernígov está defendiendo a Kiev desde la primera línea, los nuestros resisten, pero nuestra ciudad está siendo arrasada. Han atacado barrios de civiles, incluso una guardería”, afirma de pie delante de una de las viejas mesas marrones y rectangulares del improvisado búnker.

"Bajo las bombas"

“No queríamos irnos, pero tomamos la decisión de poner a salvo a nuestros hijos”, continúa la mujer, maestra de profesión. “Nosotros pudimos viajar solo porque conseguimos un sitio en el automóvil de unos amigos, pero mis padres, que tampoco tienen coche, no pudieron y siguen ahí, bajo las bombas”, añade con la voz entrecortada, cuando de repente se distrae con el griterío de otro grupo.

Es el de la kievita Masha, que al refugio se ha traído una tela de punto y que, mientras las sirenas siguen sonando, está jugando junto a otras cuatro personas a Durak, un juego de cartas ruso de ataque y defensa, popular desde la época soviética. “¿Quién está ganando? ¡Nadie! No queremos que gane nadie. Solo queremos paz”, dice, al carcajear mientras mira las cartas que tiene en la mano. “Ohhhh. ¡He perdido! ¿Por qué siempre acabo perdiendo?”, suelta finalmente. “Nosotros no tenemos casi nada, ni un coche. Por eso nos hemos quedado varados aquí, los autobuses ya no pasan. Pero qué vamos a hacer, al menos así pasamos el tiempo”, explica.

Sin embargo, a Tatiana, cuyo nombre se ha cambiado por motivos de seguridad, de 8 años, la escena no le hace gracia alguna porque se ha enfilado en el búnker con su cuaderno de dibujo y unas hojas blancas con las que quiere que los presentes le ayuden a aprender a escribir en inglés. “¿Cómo se dice ‘Privet, miña zavut Tatiana’”, pregunta en ruso. “Eso, eso. Quiero saber cómo se dice ‘Hola, me llamo Tatiana”, insiste la cría, armada con un lápiz y una sonrisa de oreja a oreja. “Te regalo un dibujo si me lo dices”, chantajea, cuando la madre, Irina, interviene y le pide que no insista demasiado. “Desde que empezó la guerra, ya no va a la escuela y extraña a sus amigos”, la justifica, mientras Tatiana aprovecha la atención que ahora tiene para mostrar la fotografía de su mejor amiga que conserva en el teléfono de su madre.

Techo bajo el que dormir

Ella, Irina, también con un nombre ficticio, la gestora del alojamiento -junto a su madre, su marido, y su cuñado—, es una de los ángeles del lugar. Sus días los transcurre esperando a los que llegan desde distintas partes del país, y darles no solo un techo bajo el que dormir, sino también una sonrisa, un café caliente y refugio. “Hacemos lo que podemos. El problema es que también estamos teniendo dificultades para abastecernos de comida”, cuenta, al enumerar los ingredientes de los platos del último menú del día, que ya parecen una gastronomía de guerra, con abundancia de patatas, zanahoria y poco más.

Aliviados entonces por el paso del tiempo, un grupúsculo decide finalmente que es el momento de salir del refugio y se encamina, guiado por uno de los anfitriones, hacia una escalera que lleva al piso superior. Pero el alivio dura poco. “Ha llegado un automóvil, mejor quedarse abajo un rato más”, dice alguien. La masa humana da marcha atrás, mientras uno de los niños juguetea, vestido con ropa de esquiar, con un cocker spaniel negro que no para de moverse y mueve la cola. Otros resoplan apesadumbrados y alguno reflexiona. “Gente rara estos rusos, tienen un país enorme y quieren pedazos de otros países”.