La lista de individuos sancionados por sus vínculos con el régimen de Vladímir Putin y su implicación en la guerra de Rusia en Ucrania sigue creciendo con la incorporación de 217 nuevos nombres y 18 entidades a la lista negra de la Unión Europea, que elevan el número de personas que no podrán entrar en territorio europeo, y cuyos activos y bienes deberán ser congelados por las autoridades europeas, a 898 así como 32 entidades. A la espera de la publicación de la decisión en el Diario Oficial de la UE se espera que en la lista aparezcan dos hijas de Putin, Katerina Tikhonova y Maria Vorontsova, así como varios oligarcas del círculo cercano del presidente ruso, incluido el magnate del aluminio Oleg Deripasta. Según Bruselas, hasta ahora los Estados miembros han congelado ya 30.000 millones de activos.

Entre los nuevos sancionados, según alega la Unión Europea, se incluyen oligarcas y empresarios que han jugado un papel "clave" en la invasión. También de altos cargos del régimen, actores en las campañas de desinformación y manipulación informática sistemática para propagar la narrativa agresiva del Kremlin contra Ucrania así como familiares de individuos ya sancionados, como es el caso de las hijas de Putin, con lo que aspiran a cerrar posibles brechas en las sanciones. En total, desde el inicio de la guerra la UE ha incluido casi 900 nombres y 32 empresas a una lista que desde la anexión ilegal de Crimea en 2014 suma ya un total de 1.091 personas y 80 entidades. En esta última batería también se han incorporado 179 miembros de los llamados gobiernos y parlamentos de Donetsk y Lugansk.

Según ha confirmado este viernes la Comisión Europea, hasta ahora más de la mitad de los Estados miembros ha notificado a Bruselas las medidas adoptadas para congelar los activos de los individuos sancionados que ascienden a casi 30.000 millones de euros e incluyen bienes y activos como barcos, helicópteros, viviendas y otras de arte. Además, se han bloqueado 196.000 millones de euros en transacciones financieras. El Ejecutivo comunitario ha aportado estas cifras en el marco del grupo de alto nivel creado en marzo para mejorar la coordinación sobre la aplicación de las sanciones a Rusia y Bielorrusia. Se trata de una plataforma destinada a coordinar las acciones de los Estados miembros para congelar y confiscar los activos de los oligarcas rusos y bielorrusos.

Embargo de carbón por 8.000 millones

El quinto paquete de sanciones también incluye el veto a las importaciones de carbón ruso, aunque en el caso de los contratos ya en vigor se aplicará con un período transitorio de cuatro meses o 120 días, lo que significa que será de aplicación a partir del 8 de agosto. Aunque inicialmente la Comisión Europea estimó el impacto en 4.000 millones al año para la economía rusa, las últimas cifras actualizadas por Bruselas, correspondientes a 2021, elevan el impacto a 8.000 millones anuales.

El nuevo paquete de sanciones también confirma la prohibición de acceso a los puertos europeos de los barcos con bandera de Rusia aunque con excepciones en el caso de que transporten productos agrícolas y alimentarios, ayuda humanitaria así como energía. En cuanto a la prohibición del transporte por carretera, también se limita la posibilidad de que operadores rusos y bielorrusos transporten mercancías, incluido en tránsito, aunque con excepciones también para los productos farmacéuticos y médicos, agrícolas y alimentarios incluido el trigo, así como la ayuda humanitaria.

Cuatro bancos

En materia financiera, y tal y como propuso Bruselas, se prohíbe totalmente las transiciones y se congelan los activos de otros cuatro bancos rusos -Sovkombank, Novikombank, VTB y Otkritie- que representan el 23% de la cuota de mercado en el sector bancario ruso con lo que se debilitará todavía más al sistema financiero de Rusia. Además, se prohíben los servicios de criptoactivos de alto valor a Rusia, para cerrar posibles lagunas de rondas de sanciones previas, así como el asesoramiento sobre fideicomisos a los millonarios rusos para dificultar que guarden su riqueza en la UE.

Otra de las grandes fases de la nueva ronda se centra en el comercio con el objetivo de limitar las exportaciones de Rusia de material clave -desde computadoras cuánticas hasta semiconductores, software o maquinaria sensible y productos químicos- por valor de 10.000 millones así como las importaciones rusas que afectarán en esta ocasión a productos como el vodka y otros licores, el marisco de alta gama, incluido el caviar, la madera, el cemento y los fertilizantes con un valor de 5.500 millones de euros. Además, para seguir cerrando lagunas en la legislación europea y evitar que Moscú escape a las sanciones las empresas rusas no podrán optar a contratos públicos en los Estados miembros y las empresas públicas rusas estarán excluidas del acceso a todo tipo financiación. Por ejemplo, Bruselas suspenderá todos los pagos bajos programas europeos como Horizonte 2020 y Horizonte Europa, Euratom y Erasmus+ y no habrá nuevos contratos.