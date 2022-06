El príncipe Carlos de Inglaterra ha criticado en privado el mecanismo puesto en marcha por el Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, para deportar a Ruanda a los solicitantes de asilo hasta que se resuelvan sus casos.

"Ha dicho que está más que decepcionado por estas políticas. Ha dicho que piensa que el punto de vista del Gobierno al completo es lamentable. Está claro que no está impresionado con la dirección que ha tomado el Gobierno", ha apuntado la fuente citada por los diarios 'The Times' y 'The Daily Mail'.

Un portavoz oficial de Carlos ha rechazado comentar "cualquier supuesta conversación privada anónima del príncipe de Gales salvo para reafirmar que es neutral políticamente", pero no ha desmentido la versión publicada.

El Gobierno anunció la nueva política de deportaciones en abril y tras recibir el aval de los tribunales, el primer vuelo podría salir el próximo martes. El Ejecutivo defiende estas deportaciones para desincentivar los viajes de inmigrantes a través del canal de la Mancha y ha subrayado que "cumple plenamente con toda la legislación nacional e internacional".

El acuerdo con Ruanda permitirá a las autoridades británicas enviar al país africano a los solicitantes de asilo que crucen el Canal de la Mancha. El acuerdo está dotado con 120 millones de libras -144 millones de euros- y se centrará sobre todo en hombres sin cargas familiares que lleguen a Reino Unido a través de embarcaciones o camiones.

El año pasado, el Gobierno británico expresó su preocupación por las "continuadas restricciones a los derechos civiles y políticos y a la libertad de prensa" en Ruanda, en una intervención ante Naciones Unidas. No obstante, Johnson ha dicho de Ruanda que es uno de los países más seguros del mundo.