El rapero PnB Rock fue asesinado a tiros por un desconocido este lunes por la tarde en el interior de un restaurante de Los Ángeles (California) en el que se encontraba con su novia, confirmaron en una declaración pública desde el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, en inglés). El artista estaba comiendo con su pareja en un local de la conocida cadena de comida rápida Roscoe's Chicken & Waffles, ubicado al sur de la ciudad, cuando un hombre armado se acercó a él, le exigió que le diera sus joyas y ante la negativa, disparó "varias balas", según Kelly Muniz, agente de LAPD.

"Estamos comprobando el audio de la grabación de las cámaras de seguridad para determinar exactamente cuáles fueron las palabras que intercambiaron antes del suceso e identificar al tirador", explicó Muniz. El autor de los disparos, que aún no ha sido detenido, salió por la puerta lateral hacia un aparcamiento cercano al establecimiento de comida rápida y huyó en un coche. Según el medio Los Angeles Times, la Policía también está comprobando ahora las cámaras de negocios próximos al restaurante Roscoe's Chicken & Waffles para tratar de obtener una imagen más fiable del asesino y poder dar con su paradero.

Este suceso se produjo en torno a las 13:15 horas y PnB Rock fue trasladado con urgencia hasta un hospital cercano, en el que perdió la vida tan solo 45 minutos después.

Antes del tiroteo, la novia de Rakim Allen, nombre real del rapero, había publicado una fotografía con él en sus redes sociales en la que figuraba la ubicación en la que se encontraban. Rock (Filadelfia, 1991) había conseguido hacerse un hueco en la competida escena hip-hop de Estados Unidos tras su éxito 'Fleek' (2015), al que le sucedería 'Everyday We Lit' (2016), un tema junto al rapero YFN Lucci que tuvo gran repercusión en el país. Ese mismo año estrenaría la canción 'Selfish', que también causó un gran impacto e hizo que su figura fuera reconocida internacionalmente para llevarle a colaborar con músicos como el británico Ed Sheeran en 'Cross Me' (2019). 'Luv Me Again', publicada hace dos días, fue la última canción que sacó PnB Rock.

El asesinato de PnB Rock no ha sido el único suceso en el que se ha visto involucrado un rapero en Los Ángeles durante este mes, porque el prometedor 'Wakko The Kidd' y su productor también fueron tiroteados en un domicilio al norte del barrio de Hollywood (Los Ángeles) tras una sesión de grabación el pasado 1 de septiembre.